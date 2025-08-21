Brčko: Inspektor poginuo tokom provale, ljubavnica ga čekala u autu

Inspektor policije Brčko distrikta pronađen je mrtav ispred zgrade u Brčkom i sumnja se da je poginuo usljed pada kroz prozor stana, vlasništvo bivšeg muža njegove ljubavnice, u kojem je navodno pokušao da obije sef!

Izvor: Shutterstock

Sve se odigralo sinoć oko jedan sat iza ponoći u ulici Braće Ribnikara u Brčkom. Nakon pronalaska tijela u automobilu inspektora zatečena je bivša ženu vlasnika stana, koja je zadržana u policiji.

Iz Policije Brčko distrikta saopšteno je da je noćas u 1.06 časova prijavljeno da se u stanu, na trećem spratu, čuje buka i lupanje zbog čega se posumnjalo da je u toku provala, jer je vlasnik odsutan.

”Nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi navedenog događaja, gdje je utvrđeno da je nepoznato lice upotrebom, najvjerovatnije originalnog ključa, izvršilo neovlašten ulazak u stan, te je isto u namjeri udaljavanja s lica mjesta zadobilo povrede od kojih je preminulo. U neposrednoj blizini mjesta događaja u vozilu stradalog zatečena je bivša supruga vlasnika stana, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, saoštila je brčanska policija.

Kako saznaje ATVpolicajci su po dolasku u zgradu kucali na ulazna vrata stana i dozivali, ali im niko nije odgovarao. Bili su u telefonskom kontaktu s vlasnikom stana koji im je dao dozvolu da izvrše nasilan uzlazak u stan. Pozvani su i vatrogasci, koji su otvorili vrata.

”Po ulasku policajci su u stanu zatekli tragove premetačine, kao i izvađen sef u koji je neko pokušao da obije. S unutrašnje strane ulaznih vrata nalazio se originalan ključ od stana, te su primjetili i da je prozor otvoren. Ispod prozora pred zgradom su zatekli tijelo i odvaljen oluk, što ukazuje da je muškarac najvjerovatnije stradao usljed pada, prilikom pokušaja bjekstva iz stana”, kaže izvor ATV-a.

On pojašnjava da je pravi šok usljedio kada su policajci shvatili da je stradali njihov kolega inspektor. U blizini zgrade potom su uočili njegov automobil, a u njemu su zatekli bivšu suprugu od vlasnika stana, s kojom je inspektor bio u ljubavnoj vezi.

Inače, vlasnik stana u Brčkom posjeduje zlatarsku radnju, a razvod braka nije tekao mirno i u nekoliko navrata su jedno drugog prijavljivali policiji. Prije tri mjeseca je prijavljena krađa u zlatari, koja je takođe izvršena pomoću originalnog ključa. Prema informacijama iz istrage video nadzorom je utvrđeno da je u svemu učestvovala njihova kćerka i to dok ju je majka čekala u automobilu. Tu krađu je istraživao sada stradali inspektor koji je od tada često viđan u društvu osumnjičene.

Nakon što je zatečena u automobilu stradalog inspektora, bivša supruga vlasnika stana noćas je zadržana u policiji, a potom je uhapšena i nalazi se na kriminalističkoj obradi.

”Na licu mjesta izvršen je uviđaj i policija, pod nadzorom tužilaštva, preduzima dalje istražne radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima se navedeni događaj desio, te će po okončanju istih javnost biti blagovremeno informisana”, navodi se u saopštenju policije.

(ATV/MONDO)