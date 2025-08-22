Dejan Ljevnaić više nije direktor OC „Jahorina“

Iz Olimpijskog centra "Jahorina" saopšteno je da "Dejan Ljevnaić više ne obavlja funkciju direktora ovog centra".

Izvor: Srna/Maja Krsmanović Brčkalo

U saopštenju se dodaje da će Ljevnaić svoj profesionalni put nastaviti na novoj funkciji - strateški direktor u Luštici, gdje će "svoje iskustvo i viziju usmjeriti ka daljem razvoju jedne od najprestižnijih destinacija na Jadranu".

Iz Olimpijskog centra su naveli da je tokom višegodišnjeg mandata LJevnaić bio jedan od ključnih aktera u transformaciji Jahorine u savremenu i cjelogodišnju turističku destinaciju.

