Dodik i Cvijanovićeva sa Vučićem: Dogovorena zajednička sjednica vlada i gradnja memorijalnog centra

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je zajedničku sjednicu vlada Srpske i Srbije u decembru, u Banjaluci, na kojoj će biti operacionalizovani dogovoreni projekti.

Izvor: RTRS

Dodik je rekao da je na sastanku njega i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovoreno da ta sjednica bude odžana poslije formiranja Vlade Republike Srpske u prvoj sedmici decembra.

"Tada ćemo imati operacionalizaciju svih dogovora koje smo imali o svim današnjim pitanjima", rekao je Dodik u obraćanju medijima nakon sastanka.

On je zahvalio Vučiću za priliku da on i Civjanovićeva nakon izbora imaju prvi radni sastanak izvan Srpske, odnosno BiH, i to u Srbiji.

"To je nešto smo smo htjeli da uradimo. Razgovarali o svim važnim temama", rekao je Dodik, navodeći da je razgovarano o situaciji u regionu, uz činjenicu pojačanog sukoba u Ukrajini.

On je rekao da je upoznao Vučića da osjeća da međunarodni faktor dodatno pritiska i Srbiju i Srpsku kako bi pojačao rješenja koja žele da nametnu.

"Tako da je veoma važno da ostanemo u procesu informisanja o pozicijama koje su veoma složene i za Srbiji i Srpsku", rekao je Dodik.

Ovo je prva zvanična posjeta Dodika i Cvijanovićeve nakon stupanja na dužnosti.

Centar Donja Gradina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i srpskim članom i predsjedavajućom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović dogovoreno da ove sedmice bude formiran tim predstavnika Srpske i Srbije za izgradnju Memorijalnog centra Donja Gradina u koji će biti uloženo desetine miliona evra.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je predviđeno da Srbija u ovom značajnom projektu učestvuje sa 80 odsto finansijskih sredstava.

"Dogovorili smo da ove nedjelje formiramo tim predstavnika Republike Srpske i Srbije. Spremni da uložimo desetine miliona evra, to je jedna od najvažnijih stvari", istakao je Vučić.

Vučić je rekao da je razgovarano i o infrastrukturnim projektima, te o nastavku pomoći Srbije opštinama u Republici Srpskoj i opštinama u FBiH sa većinskim srpskim stanovništvom.

Bolji odnosi

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da bi željela da doprinese da odnosi između Srbije i BiH budu bolji.

"Na ovim novim pozicijama očekuju nas veliki izazovi. Željela bih da sa aspekta pozicije koju sada obavljam mogu da doprinesem da odnosi između dvije zemlje budu bolji i da se bolje razumijemo. Da li će se tako nešto desiti, to zavisi i od drugih, a ne samo od mene", rekla je Cvijanovićeva u obraćanju medijima.

(RTRS/Srna)

Ona je zahvalila Vučiću na prijemu i čestitkama njoj i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i na tome što je odvojio vrijeme u ovako složenim okolnostima za razgovor o važnim pitanjima za bilateralne odnose, a posebno za razvoj projekata Srbije i Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarali su danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ovo je prva zvanična posjeta Dodika i Cvijanovićeve nakon stupanja na dužnosti.