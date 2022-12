BiH dobila kandidatski status, Dodik odmah zatražio MILIJARDE od EU

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odluku da se BiH dodjeli kandidatski status za članstvo u EU i poručio da će predložiti da se od nje u narednih pet godina zatraži finansijska podrška od 20 milijardi evra.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odluku o dodjeli kandidatskog statusa za BiH su donijeli ministri za Evropu na sastanku koji je održan 13. decembra, ozvaničili lideri na jučerašnjem samitu Evropskog savjeta.

"Vrijeme je da Evropska unija i mi u BiH i entitetima, zajedno i kao partneri, na obostrano zadovoljstvo finaliziramo ovaj proces.S tim ciljem predložiću svim političkim akterima u BiH i entitetima da od EU do 2027. godine zatražimo finansijsku podršku u iznosu od 20 milijardi evra", napisao je Dodik na Tviteru.

Поздрављам одлуку шефова влада и држава Европске уније да БиХ препознају као кандидата за чланство у ЕУ.

Двадесет година од "великог" солунског обећања о чланству ЕУ је потрошила у празним причама и шареним лажама. — Милорад Додик (@MiloradDodik)December 15, 2022

Dodao je da bi financijska sredstva omogućila da se standardi u BiH izjednače sa onim evropskim.

"To bi nam omogućilo da, uz poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma, do 2027. godine naše zakone, standarde i institucije uskladimo s onim u EU. Sve drugo je šarena laža", napisao je on.