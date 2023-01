Kresojević: Pripremili smo izvještaj o radu gradonačelnika i neradu Skupštine grada

Gradski menadžer Bojan Kresojević rekao je danas da je pripremeljen izvještaj o radu gradonačelnika, odgovarajući na jučerašnju poruku SNSD-a da se za vrijeme Stanivukovićevog mandata prvi put desilo da gradonačelnik nije dostavio izvještaj o radu.

Izvor: Grad Banjaluka

"Iza nas je nešto više od dvije godine rada, što je malo da bismo realizovali sve ono što smo planirali, ali sasvim dovoljno da bismo se osvrnuli na sve ono što smo započeli i sve ono što smo realizovali", izjavio je Bojan Kresojević na pres konferenciji.

Kresojević je zatim naglasio da je gradska administracija radila u teškim uslovima zbog velikog broja odbijenih odluka od strane Skupštine grada, sa preko 40 usvojenih i predloženih amandmana od strane skupštinske većine.

Kresojević tvrdi da ove odluke štete egzistencijalnim stavkama u Banjaluci poput higijene, održavanja zelenila, održavanja saobraćajnica, ali i drugih neophodnih stvari.

Kaže da je nekoliko puta odbijen projekat boljeg grijanja, odluka o rekonstrukciji javne rasvjete, neradnoj nedjelji, ali je podsjetio i na kasna usvajanja rebalansa budžeta za protekle dvije godine.

"Sve su to bili izuzetno izazovni uslovi za rad, u kojima smo uz velike napore, uz veliku uloženu energiju došli do vrhunskih rezultata koji se ogledaju u velikim promjenama, koje podrazumijevaju transparentnu Gradsku upravu, gdje su objavljeni svi računi, gdje smo započeli sa praksom besplatnih udžbenika, subvencijama za privatne vrtiće, javni prevoz, ali i mnogo toga smo mogli još da uradimo da nismo imali smanjenje prihoda u iznosu od 60 miliona KM, da nismo ostali bez fabrike koja bi zaposlila oko 300 ljudi, a koja bi značila i prihod od prodaje hale u poslovnoj zoni Ramići, ali i odbijenih regulacionih planova", rekao je on.

Kaže da izvještaj o izvršenju budžeta navodi sve te stvari.

"Taj izvještaj jasno pokazuje gdje je svaka marka utoršena, u koju namjenu i u kojoj visini. Nama nije samo važno prezentovati to Skupštini grada, nego našim građanima, a to nam je najvažnije. Bilo kakve informacije, kvalifikacije koje kažu da je nešto sakriveno nisu istinite, s obzirom na to da je Skupština Grada usvojila ovaj izvještaj svojim zaključkom koji je objavljen u Službenom glasniku. Skupština Grada je dakle uredno informisana o svim utrošenim sredstvima", poručio je gradski menadžer.

Osim toga plan je da Skupštini grada prezentuju sve ono što su oni odbili.

"Mi smo pripremili izvještaj o radu gradonačelnika odavno, na šta smo ponosni, ali isto tako ćemo prezentovati Skupštini grada i ono što oni nisu uradili. Zato ćemo za narednu sjednicu Skupštine predložiti izvještaj o neradu Skupštine frada", zaključio je gradski menadžer, naglašavajući da će izvještaj o radu gradonačelnika već na narednoj sjednici podnijeti gradonačelnik, kao zakonski predlagač.

"Meni je čudno da oni žele da razgovaraju o ovom dokumentu, a sedam punih mjeseci nisu htjeli da usvoje rebalans budžeta", zaključuje menadžer, Bojan Kresojević.