Novalić odgovorio Konakoviću: Bilo bi mu bolje da se sakrije u mišiju rupu

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić komentirao je današnje izjave lidera Naroda i pravda Elmedina Konakovića koji je rekao da nova koalicija ima većinu u postojećoj Vladi FBiH.

Izvor: FENA

Konaković je o tome govorio nakon sastanka s Miloradom Dodikom u Banjaluci gdje su razgovarali o formiranju vlasti i daljem funkcionisanju koalicije.

"Vlada FBiH, vjerujete, biće vrlo brzo formirana zato što ćete vidjet jedan proces koji pokazuje da imamo većinu u Vladi Fadila Novalića. Dakle, tamo sjedi pet HDZ ministara, četiri SBB i jedan je NiP. Ukoliko SDA obesmisli ili blokira sve ove procese tamo ćemo donositi odluke kako ova koalicija želi i time ne vidim potrebu da oni silom i novcem ostanu na vlasti", rekao je danas Konaković.

Na to je oštro reagovao Novalić.

"Umjesto miješanja u rad Vlade Federacije, pohlepnom Dini Konakoviću bi bilo bolje da se sakrije u mišiju rupu od stida ili u najmanju ruku da napokon počne raditi odgovorni državni posao. Doduše, teško da je on uopšte svjestan te odgovornosti, jer ni o tome nije mogao učiti u školama za koje tvrdi da ih je završio iako ima na sumnjiv način dobivenu diploma", poručio je Novalić.

Rekao je on i Vlada FBiH rade i nastaviće raditi "onako kako su to i danas demonstrirali, donoseći odluku o najvećem povećanju penzija u istoriji Federacije, sviđalo se to Konakoviću ili ne".

"On se tu ne pita niti će se ikad pitati. Dok se mi brinemo i donosimo odluke u interesu naših građana, žalosno je gledati kako se on ponižava po ko zna koji put odlazeći na noge Dodiku", poručio je, između ostalog, Novalić.

Podsjetimo, Konaković je rekao da su male turbulencije koje su imali unutar Osmorke su bile posljedica izbora u Dom naroda gdje je SDP ostao bez mandata.

"S pravom je SDP bio ljut na partnere od kojih smo očekivali razumijevanje. Posljedica toga jeste da je na lokalnom nivou došlo do zastoja, da oni ne smatraju ZNG partnerom. U smislu Federacije, to ne ugrožava većinu koja je formirana i koja će predložiti Nikšića za premijera. NiP ne pregovara sa SDA. Ne znam ko to manje želi. To bi moglo biti u slučaju samo neke atomske nužde", kazao je Konaković.

(Kliks)