Dodik o ZSO na Kosovu i Metohiji: U nekom dijelu treba da liči na Republiku Srpsku

Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji treba da ima izvršna ovlašćenja i da u nekom dijelu liči na Republiku Srpsku, od koje je Sarajevo stalnim napadima i optužbama napravilo "babarogu", izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je rekao za portal "Kosovo onlajn" da međunarodnoj zajednici ne treba vjerovati, ali da treba razgovarati i odbacivati svaki prijedlog koji ne uvažava i srpsku nacionalnu i državnu poziciju.

Odgovarajući na pitanje o francusko-njemačkom prijedlogu za rješavanje pitanje Kosova, Dodik je rekao da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o izazovima koje nosi taj prijedlog.

"On se ne razlikuje mnogo od onoga što smo gledali u prošlosti, baziran je na činjenici da Srbija treba, na jedan način, prećutno da prizna Kosovo. Što je naravno - ozbiljna nemogućnost za samu Srbiju. Predsjednik Vučić je apsolutno, kao i svaki odgovorni državnik, to primio, i nije mogao da odbaci u trenutku kada su mu predali dokument, nego je morao da obavi javnu raspravu", naveo je Dodik.

On je dodao da je Vučićev pristup da ode u parlament i razgovara o tome sa različitim političkim frakcijama dio odgovornosti koje pokazuje prema toj temi.

"Srbija, kao što je rekao, odbija mogućnost da na bilo koji način prizna Kosovo i pruži saglasnost da Kosovo uđe u UN, pa taman to bila i prećutna saglasnost. To je nešto što je čitava nacija mogla da čuje u parlamentu i tome treba vjerovati", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, od kada je Kosovo postalo međunarodno pitanje, za šta je odgovornost na Zapadu, a ne na Srbiji, mnogo stvari se promijenilo u svijetu, koji više ne izgleda isto, a svijet više nije unipolaran, iako je Amerika i dalje moćna zemlja.

"Za EU niko nije mogao da razmišlja da će ostati bez Velike Britanije, pa je ostala, niko nije očekivao da EU loše reaguje suočena sa epidemijom kovida i drugim krizama. Ali, ono u čemu istrajavaju je antisrpski prijedlog za Srbiju, ali i za nas u Republici Srpskoj. NJima ne treba vjerovati, treba sa njima razgovarati, ali treba odbacivati svaki prijedlog koji ne uvažava i srpsku nacionalnu i državnu poziciju", smatra Dodik.

On je dodao da je razumio stav zvaničnog Beograda i da Republika Srpska podržava to da se ne prizna samoproglašeno Kosovo.

"BiH, zato što Republika Srpska to neće, prateći politiku Beograda, nije priznala Kosovo. Mnogo puta sam bio izložen pritiscima da se to učini, pa nisam. Jednako tako, i sam Vučić i rukovodstvo Srbije su dnevno izloženi raznim zahtjevima u pokušaju da naprave atmosferu pritiska koja treba da dovede do njima potrebnog rješenja", ukazao je Dodik.

On je naveo da o tome treba razgovarati, kao i da se slaže sa Vučićem kada je rekao da razgovore nastavlja od onog trenutka kada se formira ZSO, sa izvršnim funkcijama koje mora imati kao što je dogovoreno.

"U tom pogledu, ne treba nastavljati razgovore dok se ZSO ne formira u dogovorenom kapacitetu, a ne kako sada mešetare Albanci. Bez izvršnih funkcija, nema nikakvog smisla praviti praznu ljušturu koja ničemu ne služi", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Zapad, takođe, uporno pokušava da od Republike Srpske napravi praznu ljušturu i da u njoj nema nikakvog sadržaja.

"Sav problem je u tome. Ovog puta od ZSO žele da naprave praznu ljušturu. Mislim da je predsjednik Vučić toga svjestan i da samo ono što je dogovoreno u Briselu, kada je Srbija napravila ozbiljne ustupke u kretanju ka dijalogu, mora da bude ispunjeno, a ne neke inovacije", istakao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje o pritiscima na Srbiju da prihvati francusko-njemački prijedlog i koliko oni utiču na Republiku Srpsku i Srbe u BiH, Dodik je rekao da uvijek kada se u Banjaluci pojavi autentično političko rukovodstvo, Zapad "trči" u Beograd da uvjeri bilo koga, a sada Vučića, da je potrebno da se uključi u rješavanje problema u Srpskoj, jer tamo ima "neki svojeglavi Dodik", kojeg samo Srbija može dovesti u red.

"Naravno, ako je u Banjaluci slaba politička struja, onda Zapad kaže Srbiji da se ne petlja i da će oni sami to riješiti. Ali, kada je neko jak, onda traže od Srbije da se ukljući, kako bi dodatno krivili Srbiju za sopstveni neuspjeh. Ne radi se o tome da izmišljamo toplu vodu. Mi samo želimo da se primeni slovo Dejtonskog sporazuma", naglasio je Dodik.

On je dodao da je Zapad veliki varalica, prvenstveno Amerikanci, Britanci, pa i značajan dio EU.

"Oni će, i kada dođe do potpisivanja, istog dana, pre nego što se osuši mastilo na potpisu, krenuti da ruše ono što su Srbi dobili i nastojati da dodatnim pregovorima promijene poziciju Srba, bilo u državno-pravnom smislu Srbiji ili u dejtonskom položaju Srpske", rekao je Dodik.

On je naveo da poslije nihovog tutorstva nad Crnom Gorom od kada je postala nezavisna, Crna Gora nikada nije bila u goroj političkoj situaciji.

"Sada bi za taj svoj neuspeh po tradicionalnoj matrici koju upotrebljavaju na Zapadu, za to opet okrivili Srbiju, pa kažu `Vučić se stalno nešto petlja, evo i Dodik nije čist, on sa Rusima muti...`. Govore i o nekom ruskom uticaju, kojeg uopšte nema, a niko ne govori o njihovom uticaju, koji je dramatično poguban i za Crnu Goru i sve nas na Balkanu", naglasio je Dodik.

On je dodao da je nemoguće napraviti tu državu koju oni hoće da naprave od BiH.

"To je nemoguća država. Moguća država je ona koja je napisana u Dejtonu. Ali, ona je bitno oskrnavljena, i ako se BiH ne bude vratila na slovo dejtonskog ustava ona u budućnosti neće imati nikakve mogućnosti. To je suština, a ne Vučić, ne Srbija", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srbija ne odgovara kao jaka, Zapadu odgovara kao slaba, Muslimanima kao slaba, nekim kvazi Crnogorcima, koji sebe tako zovu, pa i Albancima.

"Pošto je Vučić Srbiju napravio značajno jakom u okolnostima koje su moguće, on za par mjeseci neće valjati Zapadu. On je već sada njima po kuloarima ozbiljna smetnja. Za par mejseci biće javni napadi na njega. U tom pogledu, samo se treba pripremiti, a ja sam očit primjer kako to izgleda", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da postoji sporazum o ZSO koji mora da se primijeni, te da Srbija nikada Kosovu i Metohiji ne treba dati nezavisnost.

"/Premijer samoproglašenog Kosova Aljbin/ Kurti se junači bez pokrića. On jedino iza sebe ima američku moć i NATO, a oni brane to svoje novorođenče pobačeno negdje u istoriji, koje hoće da bude država. Ako hoće da se igraju države, i Republika Srpska je država. ZSO treba da ima izvršnu vlast, i u nekom dijelu i da liči na Republiku Srpsku, i to je tačno", dodao je Dodik.

