Ujedinjenu Srpsku napušta jedan od osnivača: Šta se krije iza smjene Milanovića sa čela Gradske razvojne agencije?

Direktor Gradske razvojne agencije (CIDEA) u Banjaluci smijenjen je na današnjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka sa te pozicije. Rekao je da iza njegove smjene stoji njegova stranka Ujedinjena Srpska koju je nakon današnje pres konferencije napustio.

Izvor: Facebook

Milanović je održao konferenciju za medije kada je već bilo jasno da će biti smijenjen, ali i povodom neusvajanja izvještaja rada Gradske razvojne agencije od strane Skupštine grada Banjaluka, što je formalni razlog za smjenu.

Milanović, magistar ekonomije, koji je na čelu pomenute agencije od 2017. godine, negirao je da se Agencija ogriješila o pravila i zakone o javnim nabavkama.

"Za pet godina, koliko je sam bio direktor Agencije moj tim je donio (putem projekata) u Banjaluku 11 miliona KM", rekao je Milanović ističući i pozitivne revizorske izvještaje koje je Agencija dobijala.

OBRAZLOŽENJE KOMISIJE ZA SMJENU:

Milanović je rekao da je smjenu sa direktorskog mjesta inicirala njegova politička partija, Ujedinjena Srpska (US), i da od danas više nije njen član. On je bio i šef Tima za razvoj u stranci i jedan je od njenih osnivača 2015. godine.

Prema informacijama iz US na Milanovićevo mjesto u Gradskoj razvojnoj agenciji zasješće njegov dojučerašnji stranački kolega i odbornik Neven Stanić.

Stanić će vjerovatno biti imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije čiji je Grad Banjaluka osnivač, a ostaje da se vidi da li će Komisija za sprečavanje sukoba interesa RS spriječiti da istovremeno bude i odbornik i ko će u tom slučaju popuniti njegovo mjesto.

Ovakav razvoj događaja "aminovao" je i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, a djelimična "simbioza" posljedica je podrške koju su odbornici US krajem 2021. godine dali za rebalans budžeta, što je bila jedna od prvih malih pobjeda Stanivukovića nad do tada složnom skupštinskom većinom okupljenom oko SNSD-a.

Saznajemo da stanje u US ukazuje na to da će Stanić, koji je generalni sekretar US, uskoro postati i predsjednik Gradskog odbora te stranke u Banjaluci gdje će zamijeniti Sinišu Vidovića.

(Mondo)