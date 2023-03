Oštre reakcije iz Srpske na Kavazovićevu izjavu: "Da se naoruža ljubavlju, tolerancijom i lijepim riječima"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović uspješno mijenja posrnulog Bakira Izetbegovića, koji je za svaki politički problem u BiH imao spremnu vrstu naoružanja.

"Problem je što je Kavazović na čelu vjerske zajednice, koja bi trebalo da promoviše mir i toleranciju", naveo je Dodik na "Tviteru", reagujući na izjavu Kavazovića da se BiH brani u institucijama, te da ukoliko one "padnu", zemlju treba braniti oružjem.

Dodik je podsjetio da je prije 30 godina Alija Izetbegović žrtvovao mir za BiH.

"Husein Kavazović prijeti istim scenarijem 30 godina kasnije. Reisu Islamske zajednice u BiH poručio bih da se skloni iz dvorišta politike i naoruža ljubavlju, tolerancijom i lijepim riječima", istakao je Dodik.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović izjavom o spremnosti da se BiH brani i oružjem ako padnu njene institucije, govori da bi on pravio paravojne formacije i kršio zakon.

"Reis očito zna da nema vojne formacije koja može da slijedi njegova naređenja i na ovaj način govori da bi on pravio paravojne formacije i kršio zakon", naglasio je Stevandić.

Stevandić je dodao da mu isto tako nije jasno kako bi Kavazović branio Banjaluku od njega i da Banjaluka nije onakva kakvu Kavazović želi, kao što nije ni BiH.

"Ovdje se jasno vidi potreba da se iskoristi ukrajinski sukob i ovdje stvori haos ne bi li se ušićarilo. Jasno se vidi da se ne vodi računa o miru u interesu građana i razvoju nego o pokušaju da se ovdje naprave projekti koji će se ostvarivati putem rata", istakao je Stevandić.

On je rekao da je potpuno jasno u kojem kontestu želi rat svako ko ga spomene.

"Nevjerovatno je da ovakve izjave prolaze nezapaženo, odnosno da ćute oni koji bi trebali najviše da ih osude, a onda nam se nameće mogućnost da li je to dogovoreno", ukazao je Stevandić.

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić ocijenio je za Srnu da se poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović na neprimjeren način miješa u politiku, te da je posebno zapanjen da u svojoj izjavi spominje oružje, umjesto da smiruje tenzije "usijanih glava".

"Ovo je sekularna zemlja u kojoj žive tri ravnopravna naroda. Od vjerskog poglavara, bilo koje vjeroispovijesti, očekivao bih da spušta tenzije i hladi usijane glave koje pomenu oružje, a ne da spominje spremnost da zemlju i institucije brani oružjem", istakao je Nešić.

Ministar Nešić je postavio pitanje Kavazoviću čije su te institucije, te izrazio nadu da on ne misli da pripadaju samo jednom narodu.

"Te institucije su i srpske i hrvatske i bošnjačke. Jednako tako kaže i Ustav BiH. I moji roditelji su, prije nego što sam se rodio, izdvajali od svoje plate za zgradu Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara, kao i ostalih 150.000 Srba koji više ne žive u Sarajevu", podsjetio je Nešić.

On je takođe pitao Kavazovića od koga će to braniti te institucije i zemlju, te koja je to "sila napala BiH".

"Ova zemlja je i srpska i hrvatska i bošnjačka i može biti samo po mjeri svih, a nikako po diktatu jednih i supremaciji jednih nad drugima. Kome je do rata - rat mu u kući bio", poručio je Nešić.

Prema njegovim riječima, zbog ovakvih i sličnih izjava, poput Kavazovićeve, za deset godina se iz BiH iselilo 600.000 ljudi i najveći problem ove zemlje jeste što će ostati pusta.

"Ovaj vijek treba da bude vijek izgradnje i napretka, jer je vijek iza nas obilježilo stradanje", rekao je Nešić, reagujući na Kavazovićevu prijetnju oružjem.

Nešić je konstatovao da je u prošlosti bilo dosta oružja za narednih 10 vijekova, te da BiH i regionu treba mir.

"Gospodine Kavazoviću, očekujem da sav svoj uticaj upotrijebite da obezbijedite mir u BiH i da ne potpaljujete nacionalne tenzije", poručio je Nešić poglavaru Islamske zajednice.

Kavazović je za MTV Igman izjavio da je "današnja borba u institucijama BiH" i da se ne smije dozvoliti da se one ruiniraju.

"Moramo pokazati da smo na sve načine spremni da branimo institucije BiH, a ako one padnu, a imali smo to ’92. godine, moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem", dodao je Kavazović.

