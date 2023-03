30 godina Istočnog Sarajeva: "Grad simbol žrtve sarajevskih Srba"

U Istočnom Sarajevu održana je svečana sjednica povodom 30 godina od njegovog formalnog nastanka.

Istočno Sarajevo je simbol žrtve sarajevskih Srba za Republiku Srpsku, koja ne bi izgledala ovako kako danas izgleda, niti bi imala svoju snagu da nije ovog grada, izjavio je gradonačelnik Ljubiša Ćosić na svečanoj sjednici Skupštine grada povodom 30 godina od njegovog formalnog nastanka.

Ćosić je podsjetio na 157.000 Srba koji su po popisu iz 1991. godine živjeli u Sarajevu, a danas su tamo gotovo na nivou statističke greške, te na više od 56.000 Jugoslovena, egzodusa 120.000 sarajevskih Srba koji su napustili ognjišta i pronašli dom negdje drugo.

Srbi su, istakao je Ćosić, skoro od ničega krenuli da stvaraju novi grad, Srpsko Sarajevo, u Republici Srpskoj za koju su već dali i tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata i na početku mira.

"Na svu sreću, u tome nismo bili sami, iza nas su stale vlade Republike Srpske i Srbije koje su od početka prepoznale strateški značaj našeg grada i važnost njegove organizacije kroz više povezanih opština", istakao je Ćosić.

On je naglasio da je to prepoznala i Srpska pravoslavna crkva, koja je uvijek bila najvažniji oslonac Srbima, ali i srpski borci, medicinski radnici, intelektualci, narod, koji su se okupili oko jedne ideje, a to je ovaj grad.

Prema njegovim riječima, u planu je izgradnja najvećeg tunela, ali i gondole u Republici Srpskoj, uspostavljanje regionalnog centra za obradu drveta, jačanje sistema zdravstvene zaštite.

"Hoćemo da razvijemo i kulturu pamćenja, da gledajući u budućnost ne zaboravimo ko smo i šta smo i koliku smo žrtvu morali podnijeti da bismo bili sada ovdje slobodni, puni optimizma. Imamo strategiju razvoja, jasno vidimo gdje želimo da idemo i kako treba Istočno Sarajevo da izgleda za narednih 30 godina, kada budemo proslavljali 60. rođendan", istakao je Ćosić.

On je rekao da se Istočno Sarajevo danas gradi odmah pored onoga Sarajeva kojeg su sarajevski Srbi morali napustiti, a koje su izgradili njihovi preci, naglasivši da bi najsrećniji bili da su sa Sarajevom granično područje u nezavisnoj Republici Srpskoj i da gaje dobrosusjedske odnose, jer kako stvari stoje, bošnjačko političko rukovodstvo je takvo da nema pomirenja.

Ćosić je istakao da je za sada sudbina stanovnika Istočnog Sarajeva da i dalje žive na prvoj lini odbrane Republike Srpske.

"Republike Srpske koja sigurno ne bi izgledala ovako kako danas izgleda, niti bi imala svoju snagu da nije Istočnog Sarajeva sa svojih šest opština i 65.000 stanovnika, kao i onih 40.000 ljudi iz Rogatice, Han Pijeska, Foče, Kalinovika... koji gravitiraju Istočnom Sarajevu", rekao je Ćosić.

Istovremeno, kaže on, ni Istočno Sarajevo ne bi izgledalo kako danas izgleda da nije bilo iskrene i nesebične podrške Vlade Republike Srpske i republičkih institucija, kao i najviših institucija Srbije, kojima su stanovnici Istočnog Sarajeva vječno zahvalni.

"Zato večeras sa ovog mjesta, sa ove svečane sjednice želim da pošaljem poruku da samo zajedno, okupljeni oko iste ideje možemo uspjeti. Ljubomorno čuvamo, volimo i hoćemo da razvijamo naše Istočno Sarajevo. I želimo i tražimo da nas podržite u tome, da nastavimo zajednički da razvijamo naš grad, koji je simbol ogromne kolektivne žrtve za Republiku Srpsku", istakao je Ćosić.

On je naglasio da će svi u Istočnom Sarajevu biti konkretni, korektni i spremni da na isti način podrže razvoj sve ijedne opštine i grada u Republici Srpskoj, jer žele da vide Republiku što jaču i što samostalniju.

Višković: Svesrdna podrška razvoju Istočnog Sarajeva

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Istočno Sarajevo, zbog geografskog položaja, nastajanja i razvoja, posebno važno za Srpsku i da će Vlada nastaviti podržavati razvoj ovog grada.

"Istočno Sarajevo je danas postao administrativni, kulturni, univerzitetski centar. Grad ne čine ulice, ni institucije, ni trgovi. Grad čine ljudi", rekao je Višković novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je posebnu zahvalnost izrazio svim ljudima koji su silom morali da napuste svoja ognjišta u posljednjem ratu i koji su ostali u ovom dijelu i gradili Istočno Sarajevo.

Višković je istakao da je ovo prvih 30 godina uspješnog razvoja Istočnog Sarajeva.

"Grad sada ima sve predispozicije da se i u narednom periodu razvija još bolje i uslovnije za život građana. Istočno Sarajevo od ostalih gradova izdvaja teritorijalna razuđenost, sa šest opština", rekao je Višković, te istakao i prirodne ljepote Sarajevsko-romanijske regije.

Premijer Srpske zahvalio je za Grb grada - priznanje koje će mu večeras biti uručeno za doprinos razvoju Istočnog Sarajeva.

Cvijanović: Formiranje Istočnog Sarajeva jedna od istorijskih prekretnica

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da narod koji ima bogatu istoriju pamti mnogo važnih događaja koji su presudno uticali na njegovu sudbinu, a za srpski narod sa područja Sarajevsko-romanijske regije, kao i za cijelu Republiku Srpsku, jedna od tih istorijskih prekretnica bila je odluka o formiranju Srpskog Sarajeva.

"Ova sudbonosna i vizionarska odluka donesena je na današnji dan prije tačno 30 godina. Srpsko Sarajevo nastalo je na ruševinama skupo plaćenih iluzija, ali na temeljima slobode bez koje ne bi bilo ni života, niti opstanka na ovim prostorima", istakla je Cvijanovićeva u obraćanju na svečanoj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo povodom 30 godina od njegovog formalnog nastanka.

Cvijanovičeva je naglasila da je ovaj grad bio i ostao bedem slobode i sigurno utočište za desetine hiljada sarajevskih Srba koji su za vrijeme, a i nakon rata, u nepreglednim kolonama napuštali svoja vijekovna ognjišta.

"Odbranjen je životima svojih najboljih sinova, kao i nesebičnom žrtvom njihovih saboraca koji su duž linija fronta ostavili zdravlje i dijelova svoga tijela. Njima dugujemo zahvalnost što smo večeras ovdje, što imamo naše Istočno Sarajevo i svoju Republiku Srpsku u kojoj živimo u miru i slobodi", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da je Istočno Sarajevo kolijevka Republike Srpske i zato će uvijek imati posebno mjesto u našoj prošlosti, kao i u razvojnim planovima za budućnost.

"Istočno Sarajevo je primjer odlične saradnje lokalnih i republičkih institucija, kao i dobrih rezultata koji su plod zajedničkog rada. Zbog toga sam zahvalna gradonačelniku (Ljubiši) Ćosiću, njegovom timu, kao i rukovodstvima opština u sastavu grada koji aktivno, zajedno sa institucijama Srpske, rade na stvaranju boljih uslova za život svih građana. Ponosna sam na Istočno Sarajevo koje danas ne samo formalno, već i suštinski ima sva obilježja modernog grada i regionalnog centra Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je u proteklom periodu mnogo toga urađeno na njegovom ekonomskom, infrastrukturnom, kulturnom, turističkom, kao i svim drugim vidovima razvoja, te da je realizovano mnogo važnih projekata zahvaljujući kojima je grad dobio sasvim novi izgled, kao i jasne konture urbane sredine sa svim pratećim sadržajima.

"Ipak, ono što presudno utiče na karakter i duh jednog grada su ljudi koji u njemu žive, a ovdje žive vrijedni i požrtvovani ljudi koji su u najtežim vremenima odlučili da opstanu i svojim radom doprinesu razvoju i izgradnji ovog grada. Važno je da i u budućim planovima vodimo računa o ravnomjernom razvoju svih opština u sastavu Istočnog Sarajeva, jer svaka ima poseban, strateški značaj za Republiku Srpsku", naglasila je Cvijanovićeva, dodavši da je još mnogo posla pred svima.

Sa stanovišta Republike Srpske, rekla je ona, posebno je važno da se očuva stabilnost i sposobnost institucija da se, kao i do sada, uspješno izbore sa svim izazovima.

"Ostajemo posvećeni daljem jačanju Republike Srpske, kao i očuvanju njene ustavne pozicije i nadležnosti koje nam pripadaju. Svjesni smo da su jake i stabilne institucije jedini garant daljeg razvoja Republike Srpske i svim njenih lokalnih zajednica. Uvjerena sam da ćemo zajednički uspjeti da se izborimo sa svim preprekama na tom putu i da ćemo složno nastaviti da gradimo bolju i uspješniju budućnost", istakla je Cvijanovićeva.

Ovom prilikom dodijeljena su i najviša priznanja - Grb grada predsjednicima Republike Srpske Miloradu Dodiku i Srbije Aleksandru Vučiću za doprinos razvoju grada.

Priznanje za doprinos razvoju Istočnog Sarajeva - Grb grada dodijeljeno je i Vladama Republike Srpske i Srbije, te Mitropoliji dabrobosanskoj Srpske pravoslavne crkve, za predan rad na očuvanju duhovnosti i sabornosti pravoslavnog srpskog naroda Sarajevsko-romanijske regije.

U ime Vučića, Grb grada je primio njegov izaslanik Milorad Veljović, dok je Vladu Srbije predstavljao ambasador ove zemlje u BiH Aleksandar Đorđević.

