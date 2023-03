Dodik: Prihvatam da i medijska zajednica napravi prijedlog zakona o medijima

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je pozicija novinara u redakcijama značajnog broja medija ponižavajuća, da je medijska sloboda u Srpskoj apsolutna i da prihvata da novinarska zajednica napravi prijedlog zakona o medijima.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Pozicija novinara u redakcijama na značajnom broju medija je ponižavajuća. Mediji na taj način ne doprinose afirmaciji novinara, nego se tu najčešće traže podanici koji su daleko više izloženi pritisku od samih redakcija i pojedinaca u njima nego u državi", rekao je Dodik za "UNA portal".

On smatra da je u BiH, pa i u Republici Srpskoj medijska sloboda apsolutna, ali istče da je sloboda uvijek ograničena slobodom drugih.

Za zahtjeve međunarodne zajednice da se povuku izmjene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno odredbe koje se tiču klevete, kao i na to da je sinoć reagovao i Johan Satler, Dodik je pojasnio da su razlozi njihova struktura koja se pobunila.

"Ti novinari tamo koji sada slave taj navodni sukob s nama, `kvazi novinari` koji će sada dobiti više novca od tih svojih šefova, kao što se to i očekuje, oni su postali jedni od bogatijih ljudi u Banjaluci. Kad bi ušli u neko njihovo realno stanje, vidjeli biste šta je pravi razlog", kaže Dodik.

Ovaj zakon, ističe, nije usmjeren protiv nijednog novinara, to je zakon za istinu, ne promoviše laž i netačnosti, podsjetivši da takve zakone imaju i u Evropi i Americi.

"Mislim da bi nepostojanje takvog jednog zakona uništilo novinarstvo i da danas nemamo kvalitetnih novinara u smislu javno-društvene afirmacije koja je potrebna za svako zanimanje, pa i novinarsko", smatra Dodik.

On prihvata da se napravi jedan zakon o medijima, ali da ga naprave novinarske zajednice, odnosno da napravi prijedlog i uskladi ga sa ustavno-pravnim sistemom.

Na pitanje da li to znači da će izmjene i dopune Krivičnog zakonika obuhvatiti i društvene mreže, Dodik je odgovorio da hoće.

"Kako ćete dozvoliti da se čovjek krije anonimno i govori protiv drugog čovjeka? Date mu javni prostor, pa imate situaciju u Laktašima gdje se jedan dečko ubio zato što nije mogao da istrpi sramotu. Najnoviji slučaj je i djevojčica koja se htjela ubiti zbog toga što su informacije o njenom slučaju objavljene u medijima", objasnio je Dodik.

On je dodao da je stvar u tome da se društvo uredi i da svi imaju slobodu, ali da nije izvršna vlast ta koja će dijeliti pravdu, nego Sud.

"Čuo sam da u Evropi postoje posebne sudije koje rade na tome. Nije tajna da u Americi imate drakonske kazne za izrečene neistine. Završio sam političke nauke, znam kako to ide, razumijem i solidarnost, ali moramo biti objektivni", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, pravosuđe treba da bude treći stub vlasti i treba da bude nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti, ali ovdje je problem što su oni zavisni od stranaca.

Kada je riječ o Zakonu o nepokretnoj imovini Republike Srpske, koji je posljednjom odlukom Ustavni sud BiH stavio van snage, Dodik je rekao da taj sud nigdje u svijetu nema ovakav opseg rada koji ima u BiH.

"To nije imao ni u Dejtonu nego su oni to pribavili umeđuvremenu, nigdje Ustavni sud ne donosi privremenu mjeru. Te privremene mjere ne treba ni prihvatiti. Onda su napisali da je neprovođenje odluka Ustavnog suda krivično djelo. Pa dobro, podižite krivične prijave, ali imovinu Republike Srpske nećete dobiti. Imovina je pitanje koje je riješeno", naglasio je Dodik.

Govoreći o vlasti na nivou BiH i u Federaciji BiH, Dodik smatra da je na nivou BiH formirana vlast koja je ušla u mandat i da neće biti mijenjana.

"To je teško promijeniti zbog samog načina izglasavanja nepovjerenja, treba da se dese teške promjene da bi se do toga došlo. Mi smo u Vladi Republike Srpske obezbijedili taj kontinuitet, u Federaciji, to znaju svi, toga nema", rekao je Dodik.

On je naveo da je neprihvatljivo da se dešavaju drugi put izbori a da ne može da se formira vlast na bazi tih izbora, što govori o kapacitetu samog društva.

"I besmisleno je imati izbore ako ne možete to da završite. Kako će se dogovoriti ne znam, ali mi ćemo prihvatiti realnost izbora. Od kantona, nas interesuje Livanjski kanton, gdje ima nekoliko opština, ali je i tamo nesređena situacija", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da nekada razgovara sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, za koga kaže da funkcioniše u dosta složenim okolnostima, da skupštinska većina nije njegova, a javno su data velika obećanja.

"Grad mora da živi, a sad da bi živio morate se dogovarati sa tom skupštinskom većinom. I mislim da on to razumije za razliku od njegovih koji ga sad napadaju", rekao je Dodik.

(SRNA)