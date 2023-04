Jelena Trivić "krade" odbornike: Osipanje PDP-a u Skupštini grada Banjaluka

U samo dva dana dvoje odbornika Skupštine grada Banjaluka, Dijana Ješić i Nemanja Kondić, napustili su PDP i nastavili svoje političko djelovanje „u frontu“ Jelene Trivić.

Izvor: Grad Banjaluka

Nemanja Kondić položio je zakletvu u Skupštini grada Banjaluka prije godinu dana umjesto Ivana Begića, koji je tada vratio mandat stranci, i to je prvi i posljednji put kada je javnost u ovoj sali čula njegov glas.

Kondić je u objavi na društvenim mrežama pojasnio svoje razloge prelaska u Narodni front i naveo da je stranka u kojoj je prethodno bio, zajedno za gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, skrenula sa puta i napravila „kompromis sa vladajućim režimom“.

„Prije nego što me bilo ko zbog ove odluke nazove papkom i izdajnikom, želim da kažem da su papci i izdajnici oni koji mijenjaju politički kurs, oni koji prave kompromise sa režimom i prave talove sa lokalnim moćnicima zarad ličnih interesa, ali i oni koji to podržavaju. Ne možete me nazvati ni preletačem jer ja nisam kako se to popularno kaže 'preletio' već sam otišao putem na osnovu kojeg sam i dobio mandat odbornika u Skupštini grada Banja Luka, putem borbe protiv režima koji je čvrsto trasirala Jelena Trivić i putem na osnovu kojeg je i gradonačelnik Draško Stanivuković dobio mandat, ali je očigledno da su on i interesna grupa okupljena oko njega sa tog puta skrenuli. Ovdje je na sceni klasična zamjena teza“, naveo je Kondić.

Nešto bučnija i angažovanija Dijana Ješić često je učestvovala u skupštinskim raspravama i bila aktivni član PDP-a, te njen prelazak u tabor Jelene Trivić predstavlja gubitak za PDP u Banjaluci. Kao glavni razlog za odlazak iz stranke, Ješićeva je navela neslaganje sa Stanivukovićem.

„Razlozi za izlazak iz PDP-a su brojni, gomilali su se u zadnje vrijeme. Iskrena da budem, već duže vrijeme se ne slažem sa gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog odbora PDP-a, prvenstveno u pogledu njegovog političkog djelovanja i njegovih sadašnjih političkih ciljeva, koji su potpuna suprotnost ciljevima na bazi kojih je dobio povjerenje građana. Brojne su i neprijatnosti koje sam doživjela u zadnjih godinu dana i prosto nije bilo povratka nazad. Ali to ne znači da ću u Skupštini Grada djelovati destruktivno. Naprotiv. Sve dobre odluke, koje su u interesu građana, ću podržati, sve loše kritikovati i davati svoje konstruktivne prijedloge“, napisala je ona.

Ješićeva se često zalagala za bolje uslove trudnica i porodilja na Univerzitetsko-kliničkom centru RS i često dijelila svoja iskustva s ciljem da ukaže na probleme sa kojima se buduće majke susreću.

Gradonačelnik i predsjednik Gradskog odbora PDP Banjaluka Draško Stanivuković juče je pozvao odbornike da svoj mandat vrate stranci sa kojom su „potpisali moralni ugovor“.

„Taj ugovor nije pravno obavezan, ali jeste moralno. Ako imamo potpise tih odbornika to treba da se poštuje. Ako neko kaže da je borac za ljudska prava, pravdu i istinu, što je lijepo i ja vjerujem u te vrijednosti, onda ispoštujte nešto na šta ste stavili potpis. Svaki odbornik koji je ostvario mandat na listi PDP-a moralno je da ga vrati“.

PDP je za sada ostao sa pet odbornika u Skupštini grada Banjaluka - Dragan Milanović, Jovo Savanović, Krsto Golijanin, Smiljana Babić Moravac i Milko Grmuša.

Podsjećamo pored Ješićeve i Kondića, još dva odbornika iz Skupštine grada Banjaluka su najavili prelazak u novu stranku Jelene Trivić, a to su Saša Lazić Medo iz pokreta "Banjaluka zove" i Aleksandar Petković, nezavisni kandidat.

