Dodik pozvao Bošnjake da se priključe "antikolonijalnoj borbi"

Predsjedink Republike Srpske za sebe kaže da je vođa antikolonijalne pobune u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Odgovarajući u opširnom intervjuu beogradskoj "Politici" na pitanje šta misli da čeka svijet i Republiku Srpsku u narednih desetak godina u kontekstu promjena na geopolitičkoj sceni, Dodik je rekao da se svijet mijenja.

"Bosna je neuspješna zemlja, bez šanse da uspije. U prvim godinama je postojala šansa za dogovor o mogućoj BiH, ali su je preuzeli stranci. Uz ozbiljan otpor u srpskom i hrvatskom narodu. Svi znaju da smo kolonija. Mi ovdje vodimo antikolonijalnu borbu. Ja sam vođa antikolonijalne pobune. Bosnu niko ne može da izgradi i popravi. Ovo je na štetu svih", naglasio je Dodik.

On je upitao zar Bošnjacima ne bi bilo bolje da se usmjere na ono čime mogu da upravljaju, jer Banjalukom sigurno ne mogu, niti će moći.

"Pozivam i njih da budu dio pokreta antikolonijalne borbe, dekolonizacije, u tom slučaju sam spreman da s njima razgovaram i budem dio dogovora", rekao je Dodik.

"Odlučili smo 2005. da kažemo dosta. Od tada se tome uspješno suprotstavljamo, mada svaki dan nastoje da nam zagorčaju život"

Predsjednik Republike Srpske u intervjuu je ponovio svoje brojne, više puta ranije izrečene stavove, o političkim problemima u kojima se BiH nalazi.

Između ostalog, izjavio je da "pokušava da ubijedi Hrvate da zajedno sa Srbima jednokratno napuste institucije BiH" i istakao da "u trezoru Republike Srpske postoje spremni svi zakoni, uredbe i podzakonski akti da poslije sat i po skupštinskog zasjedanja Srpska postane nezavisna država".

Govoreći o krizi koja je nastupila u donosima sa Zapadom zbog pitanja rapodjele imovine, Dodik je izrazio uvjerenje da su stvari došle do zida. Prema njegovim riječima, "ili će početi povlačenje stranaca iz BiH ili će oni ovdje uvesti svoje trupe."

Dodik smatra da još postoji šansa za razgovor.

"Ako mi sami budemo donosili odluke, neće dobiti ništa. Nudimo razgovor bez stranaca, da vidimo šta je moguće. Ako neće dijalog, svjesno biraju neizvjesnost", izjavio je Dodik za "Politiku".

Odgovarajući na pitanje može li prekid komunikacije s američkim i britanskim diplomatama biti skupa odluka, Dodik je rekao da bi najskuplje bilo da Republika Srpska izgubi imovinu.

"Tada gubimo i državu. Oni pokušavaju da svaku stvar riješe oduzimanjem od Republike Srpske. Nekada smo možda i mislili da ima smisla biti kooperativan, da će jednom stati. Ali neće, oni žele demontažu Srpske. Oteli su nam vojsku, indirektne poreze, obavještajnu službu", naveo je Dodik.

"Odlučili smo 2005. da kažemo dosta. Od tada se tome uspješno suprotstavljamo, mada svaki dan nastoje da nam zagorčaju život. Sve to je samo još jedno uvjerenje da BiH nije mjesto za nas. Mračan i neizvjestan ambijent nije mjesto koje privlači", ukazao je Dodik.

On je naglasio da globalna politika koju kreira SAD ide za tim da destruiše međunarodno pravo.

"Hoće svaki dan da određuju pravila. Biti dobar s Amerikom nije dovoljno da budete sigurni. Uvijek dolaze novi zahtjevi i mi smo to odlično razumjeli", naveo je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da će Amerika sada nešto preduzeti, ali da to nije u stanju to da sprovede.

"Mi smo skloni da mistifikujemo Ameriku misleći da sve znaju. Ustvari, treba samo izbjeći njihove avione"

On je ponovio da pitanje imovine neće biti rješavano u parlamentu BiH i dodao da u Dejtonskom sporazumu nije tako određeno.

"Za svakog ko predlaže to rješenje imam pravo da sumnjam da je za to dobio novac, neki od njih su tome skloni. Jednog dana ću više reći. Prijete krivičnim prijavama za nepoštovanje odluka Ustavnog suda, ali sve što mogu reći - nećete dobiti imovinu. Niti ću učestvovati u tim brljotinama. Možemo napraviti sporazum dva entiteta o imovini. Mi sprovodimo zakone u Republici Srpskoj", istakao je Dodik.

On je rekao da je SDA išla za tim da razgradi poziciju srpskog i hrvatskog naroda ovdje, malignim uticajem.

"Kako bi sve podredili sebi, koristili su nekoliko mehanizama, a najrigidnije obavještajnu službu. Namjera je bila da se Srbi i Hrvati podrede Sarajevu. To smo prekinuli i to nije malo. Imamo dokaze da je ta služba radila protiv nas, protiv 49 odsto teritorije svoje države", ukazao je Dodik.

On je dodao da su Amerikanci sve znali i podržavali direktora te službe.

"Doduše, mi smo skloni da mistifikujemo Ameriku misleći da sve znaju. Ustvari, treba samo izbjeći njihove avione. Mada, Putin kaže da je spreman da brani svoje prijatelje, ne znam šta to znači. Nipošto ne bih volio da neko shvati da prizivam obračunavanje na ovim prostorima", rekao je Dodik.

