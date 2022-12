Dodik: BiH kandidatskim statusom za članstvo u EU ne dobija ništa

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se ništa ne dobija statusom kandidata BiH za prijem u EU i da će to za Srpsku biti samo nastavak priče o povećanju pritisaka, ali da ona nikada neće pristati na centralizaciju BiH.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodik je naveo da malo ko računa na ozbiljnosti koje dolaze od kandidatskog statusa za BiH, te podsjetio da su iz EU stalno govorili da će, kada dođe do kandidatskog statusa, biti riješena pitanja visokog predstavnika, stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, ali da se sada vidi da sve to ostaje kao mehanizam pritiska.

"Time se ruše svi evropski standardi, jer EU ne prihvata zemlje koje su u protektoratu, pa i zemlje kandidate. Međutim, evo to sad sve ostaje. Oni opet nešto glume, pokušavaju da nam kažu da je to dobro za nas, a nisu nas uopšte pitali da li je dobro za nas", rekao je Dodik za TV "Prva".

On je podsjetio da je Evropa pružila podršku zemljama sa znatnim paketom finasijske pomoći i da je tražio za BiH 20 milijardi evra, jer je htio da ukaže na koji način treba BiH da postupa.

"Oni žele da ovladaju suverenitetom na tom prostoru, a to hoće kroz neke standarde i ja sada treba da odustanem od svog identiteta i da se prilagodim na neku vrijednost koju oni forsiraju", kaže Dodik.

Dodik je rekao da postoje tačke na kojima BiH nikako neće moći da se prilagodi na te standarde, kao što je centralizacije, gdje se traži da se tačno preciziraju neke nove nadležnosti na nivo BiH, što je za Srpsku neprihvatljivo.

"Recimo da nivo BiH, ako nema konsenzusa, odlučuje o evropskim pitanjima BiH, što je za Republiku Srpsku neprihvatljivo i to ova generacija političara u Srpskoj nema šanse da prihvati", dodao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje kako vidi to što je EU sada odlučila da daje kandidatski status BiH i da li je to način da se istisne uticaj Rusije sa ovih prostora, da se Srpska drži van ruske orbite i odvoji od uticaja Beograd, Dodik je rekao da to stalno rade.

Dodik je dodao da su stalno pritiskali i Beograd da se ne bavi tim pitanjima, ali da je i Rusija garant Dejtonskog sporazuma koji u vojnom aneksu ne odvaja posebno SAD, Britaniju...

"Rusija je zemlja garant Dejtonskog sporazuma i nama nije korisno da se odreknemo jednog važnog garanta tog sporazuma, jer je očigledno da je to što imamo s druge strane antidejtonski nastrojeno i protiv Republike Srpske i srpskog naroda", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska ostaje u dobrim odnosima sa Rusijom i da će ih i dalje jačati.

Dodik je odbacio navode da je ruski čovjek, ističući da je čovjek srpskog naroda, te zapitao kako nije rečeno da je, kada je razgovarao sa evropskim zvaničnicima Žozepom Boreljom i Šarlom Mišelom, da je njihov čovjek.

"Sa njima sam razgovarao, možda i više nego sa Putinom. Oni su u sukobu sa Rusijom, sve je to njihov interes, donose devet paketa mjera protiv Rusije u nastojanju da pokore Rusiju, da dođu do njenih resursa", rekao je Dodik.

On je naveo da Srpska ne zna kako će to ići, ali da mora da ostane u kontaktima i sa jednima i sa drugima.

"Ali, ako je to jeres, da kažemo da ćemo mi nastaviti kontakte sa Rusijom i da ću ja nastojati i u idućoj godini da se vidim sa Putinom kad god budem mogao. Apsolutno me ne zanima kako će oni to posmatrati. Na kraju krajeva, svi oni komuniciraju sa Rusijom i Putinom, pa zašto mi to ne možemo", rekao je Dodik.

On je ponovio da Zapad uvijek traži intervenciju Beograda kada je u Srpskoj jaka ekipa, da nešto smiri, a kada je loša, onda kažu da će sami, bez Beograda to riješiti, što govori o licemjerju.

"Oni /Zapad/ imaju problem sad sa jakom strukturom u Srpskoj", rekao je Dodik.

SRNA