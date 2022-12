Zvaničnici iz BiH pozdravili dodijelu kandidatskog statusa

Zvaničnici iz BiH pozdravili su dodjelu kandidatskog statusa BiH za ulazak u Evrosku uniju.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je kandidatski status BiH za učlanjenje u EU dobra vijest za BiH, za građane i Republike Srpske i FBiH.

Cvijanovićeva je naglasila da je to pitanje o kojem je na političkom planu postojalo jedinstvo svih političkih partija, te da je EU uvijek bila strateški cilj.

Ona je ocijenila da se to moglo dogoditi i prije nekoliko godina jer je uvjerena da se po osnovu onoga što je učinjeno kandidatski status mogao desiti i ranije.

"Ali razumijemo da je ovo jedna politička odluka EU koja je u nekim novim geopolitičkim okolnostima, globalno gledajući, procijenila da to treba da se desi sada i da BiH dobije kandidatski status", istakla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je kandidatski status i dodatna obaveza za sve vlasti u okviru BiH uz određeno koordinisano kretanje i ispunjavanje obaveza koje pripadaju pojedinim nivoima vlasti prema njihovim ustavnim nadležnostima.

"To će svakako biti i jedan od orijentira kada je riječ i o dogovoru za formiranje vlasti na nivou BiH. Danas se poklapa i sporazum o formiranju vlasti na nivou BiH i kandidatski status, tu ima i neke simbolike, jer oboje može da bude životno važno za naše građane", naglasila je Cvijanovićeva.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je da to što je BiH dobila kandidatski status za članstvo u EU predstavlja važan signal kojim EU daje na značaju BiH i Srpskoj, da ih vidi kao spremne i opredijeljene za ispunjavanje kriterijuma za članstvo.

"To sada praktično znači i više prilika za Republiku Srpsku i BiH. Bez obzira na to što nas tek sada čeka veliki posao, ne treba umanjivati značaj statusa kandidata za članstvo, jer je to, rekao bih, zaista istorijski trenutak za BiH i za Republiku Srpsku", istakao je Klokić.

Izvor: Anadolija

Navodeći da je učinjen važan korak u procesu pristupanja Republike Srpske i BiH u EU koji prethodi otvaranju pregovora, Klokić je rekao da treba biti i realan, pa reći da je očigledno da je kandidatski status odraz političkih prilika uzrokovanih eskalacijom sukoba na teritoriji Ukrajine.

"I na vanrednom samitu NATO alijanse u februaru iskazan je interes da se zemljama poput Gruzije, Moldavije, Ukrajine, ali i BiH pomogne u demokratskim reformama, sa jasnom perspektivom njihovog ulaska u EU", rekao je Klokić.

On je dodao da tek po dobijanju kandidatskog statusa slijedi pravi posao i obaveze koje Republika Srpska i BiH moraju ispuniti.

"Ako ćemo gledati zemlje iz regiona, koje su dobijale kandidatski status i nakon toga započinjale procese pregovora, imate razliku da je, na primjer, Sjeverna Makedonija 2005. godine dobila kandidatski status, a pretpristupne pregovore otpočela tek nakon 17 godina, tačnije ove godine. Tako da ako i zemlja počne pregovore opet ćemo gledati u region. Srbija je dobila kandidatski status u martu 2012. godine i za svih ovih 10 godina koliko je kandidat tek su dva poglavlja zatvorena u pregovaračkom procesu", naveo je Klokić.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović pozdravio je odluku Evropskog savjeta, kojom se Bosni i Hercegovini dodjeljuje kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, te istakao sljedeće:

„Odluka o kandidatskom statusu za članstvo Bosne i Hercegovine u EU je ohrabrenje za sve građane i narode naše domovine. Ovom odlukom se odnosi Bosne i Hercegovine i EU dodatno učvršćuju. Statusom kandidata napravljen je iskorak u procesu evropskih integracija, iako predstoji još dosta posla do samog otvaranja pregovora o članstvu naše države u EU. Pruženu ruku iz Brisela organi vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju iskoristiti, kako bi zemlja brzim koracima napredovala prema punopravnom članstvu u EU", poručio je on.

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je dobijanje kandidatskog statusa BiH za učlanjenje u EU pozitivan signal koji građani BiH već dugo čekaju.

"Ovo je snažna poruka da je Zapadni Balkan na ljestvici prioriteta EU, ali i snažna motivacija za dalji nastavak provođenja reformi čiji je cilj poboljšanje uslova života građana BiH", istakao je Tegeltija.

On je podsjetio da je Savjet ministara predano radio na ispunjavanju zahtjeva za dobijanje kandidatskog statusa, navodeći da su protekle tri godine bile globalno izuzetno izazovne, od kašnjenja formiranja vlasti na nivou BiH, pandemije virusa korona do širih geopolitičkih dešavanja i implikacija.

"Uprkos tome, uspjeli smo realizovati značajne aktivnosti koje doprinose implementaciji 14 ključnih prioriteta kao što je usvajanje sveobuhvatne Strategije upravljanja javnim finansijama, čime je finalizovan dugogodišnji proces njene izrade", rekao je predsjedavajući Tegeltija.