Dodik: Otimanje imovine bi značilo kraj Srpske, nećemo to dopustiti

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da bi otimanje imovine od Srpske značilo njen i kraj srpskog naroda na ovim prostorima, ali da se to neće dopustiti jer su odluke Ustavnog suda BiH antiustavne i nemaju nikakvog smisla.

Izvor: BH novinari

"Neka pričaju o secesiji koliko god hoće - Republika Srpska neće biti u BiH ako se otima njena imovina", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Dodik smatra da Bošnjaci imaju pravo da ne vole Republiku Srpsku, što i otvoreno govore kada kažu da je riječ o "manjem entitetu", ali da je Srpska dovoljno velika, nadrasla je i njih i BiH.

"Zašto misle da mi treba da volimo BiH? Isto toliko ja ne uvažavam BiH koliko oni ne uvažavaju Republiku Srpsku i to je neustavno ponašanje. Vratimo se na Ustav ako hoćete - ako nećete ovo neće ići nikuda", ukazao je Dodik.

On je naveo da se pojavila i priča o nekoj novoj vlasti na nivou BiH i da će se promijeniti sve politike.

"Možda njihova, ali naša neće. Možemo se dogovarati. Kada dođete do ključnih pitanja kažu - šta će nam reći oni drugi u Sarajevu. Tako se ponašao i (Sulejman) Tihić, (Zlatko) Lagumdžija, (Haris) Siljadžić i oni prethodni i ovi sada", rekao je Dodik i naglasio da se svi, bez obzira na politički spektar u Sarajevu, isto ponašaju kada dođe do ključnih pitanja.

Dodik je naveo da ga ne interesuje šta će reći u Sarajevu, ali da je spreman na dogovor.

"Vi ste samo spremni na BiH sa jednim predsjednikom i reformom policije za koju do danas nisu odustali. Koliko god njih to ljutilo - mi živimo u Republici Srpskoj kao državi i to ćemo da nastavimo. Tiho, polako ćemo dovesti to gdje treba", istakao je Dodik.

On se osvrnuo i na nedavne izjave člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o "Bosni na istorijskim mapama".

"Tada nije bilo nijednog Bošnjaka na tom području. Sada nešto privatizuju, nikad nije bila država onako kako se to danas poima. Onda kaže, osnovni problem svake države je imovina. To je tačno. Onda Bosna nije država jer nema svoju imovinu", ukazao je Dodik.

Dodik je podsjetio ja Bećirović pominje "Republika BiH od Dejtona nastavlja da funkcioniše kao BiH bez ijednog prefiksa sa međunarodnim suverenitetom", što smatra da nije sporno.

"Ali, oni nakon te rečenice stavljaju tačku. Ne pominju pregradu i navod - sa unutrašnjim uređenjem predviđeno novim Ustavom - to ne pominje", pojasnio je predsjednik Republike Srpske.

On je naglasio da se unutrašnje uređenje reguliše članom Ustava koji kaže "samo ono što je izričito dato u nadležnost BiH", te da sve drugo pripada entitetima, ali nigdje nijedne riječi nema o imovini.

Predsjednik Republike Srpske smatra da su odluke koje donosi Ustavni sud antiustvne i nemaju nikakvog smisla, te da ne mogu da se baziraju na Sporazumu o sukcesiji. "Nijedan međunarodni sporazum ne poništava unutrašnji poredak. Oni hoće da taj Sporazum o sukcesiji poništava unutrašnji poredak", dodao je Dodik.

(Srna)