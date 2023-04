Milanović o posjeti Derventi: Pitao sam Dodika mogu li doći, rekao je da nema problema

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović komentariso je danas u Križevcima izjave Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, ali se ponovno osvrnuo i na svoj nedavni dolazak u Derventu i odlikovanje pripadnika HVO-a što je izazvalo brojne kontroverze.

Na pitanje novinara da li treba biti zabrinut zbog izjava Milorada Dodika o otcijepljenju Republike Srpske, predsjednik Hrvatske je poručio kako je to stara priča, ali da neće uspjetI, prenosi Kliks.

"I da i ne. Da zato što jer to naprosto nije realno i to neće biti. Nije pošteno ljudima stvarati iluziju da će to dobiti. To se neće dogoditi. BiH je tu gdje je i ostaće država. Uz čiju pomoć bi se to trebalo dogoditi? Moj prijateljski savjet braći Srbima, dođite sebi. Nema pomoći od Rusije. Niste je nikada imali u istoriji. Bugari su imali, ali njih su Rusi oslobodili od Turaka. Kako mislite otcijepiti Srpsku iz BiH? Konstantno ide ta prijetnja svaki put kada se nažalost Dodiku učini da mu negdje pušta voda", rekao je Milanović.

Nakon toga, osvrnuo se na svoj dolazak u Derventu te je ispričao detalje cijelog putovanja.

"U Derventi se održavala obilježavanje 103. brigade HVO-a. Tamo je formirana i imala je ogromne gubitke u ratu. 650 poginulih, od toga 120 muslimana. Danas je to Republike Srpska i ja to prihvatam. Ti Hrvati, naši ljudi koji sada žive u Hrvatskoj su se odlučili okupiti u crkvi u centru Dervente", objašnjava Milanović.

Poručio je i kako je uoči putovanja nazvao Dodika da mu objasni kako planira doći u Derventu.

"Znajući kako to nije bezazlena tema, kako je druga vlast u RS-u u odnosu na nivo BiH, ja sam dva dana prije odlaska, nazvao Milorada Dodika koji se uvijek javi. Kažem mu, druže, ja trebam ići u subotu u Derventu. To je vaša zona odgovornosti, povod je taj i taj. Sve sam mu ispričao i pitao ga znaš li ti za to? Njegova vlada daje osiguranje koje je bilo veliko. Ne može ti to proći ispod radara. Da te pitam, imaš li šta reći? Ako smatraš da je to problem, ja neću doći. Rekao mi je nema problema, sve će da funkcioniše. Sve je super i tako je i bilo", poručio je Milanović.

Dodik: Nije bio problem da dođe, problem su odlikovanja

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da nikada nije bio problem da predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dođe u Srpsku, ali su problem odlikovanja koja je uručio.

"Što se mene tiče takav stav ostaje. Ovdje je problem u odlikovanjima koje je uručio, o kojima nismo razgovarali prije tog događaja", napisao je Dodik na Tviter nalogu.

Никада није био проблем да предсједник Хрватске Зоран Милановић дође у Републику Српску и што се мене тиче такав став остаје. Овдје је проблем у одликовањима које је уручио, о којима нисмо разговарали прије тог догађаја. — Милорад Додик (@MiloradDodik)April 24, 2023

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prisustvovao je 25. marta u Derventi obilježavanju 31 godine od osnivanja 103. brigade HVO-a koju je i odlikovao, što su osudili brojni zvaničnici i udruženja u Srpskoj.

