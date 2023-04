Ninković optužio Stanivukovića: Pomjerio svečanu akademiju, zaslužne građane ignoriše zbog samopromocije

Predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković rekao je da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković samoincijativno i bez konsultacija odlučio da Dan grada obilježi 27. aprila na Svečanoj akademiji kao i da je skrajnuo dobitnike plakete nauštrb svoje promocije.

Ninković je na današnjoj pres konferenciji rekao da to smatra ogromnim poniženjem za žrtve koje se dale živote za oslobođenje Banjaluke, ali da to nije sve i da je Stanivuković svojim dodatno ponašnjem ponizio i osramotio Banjaluku i Banjalučane.

Ninković kaže da zaslužni građani neće dobiti plakete na ovoj svečanosti, nego dan ranije, a kao razlog je navedeno to što tokom svečanosti Stanivuković želi da prestavi svoj promotivni video.

"Niko tako nije ponizio Banjaluku kao Stanivuković. Drugo poniženje je dodjela Zlatnog grba gradonačelniku Modina u parku", navodi Ninković uz informaciju da je Stanivuković delegaciju iz Izraela poslao u Šipovo na ručak, u restoran "koji je bio zatvoren".

Predsjednik Skupštine grada objašnjava da je odlučio da reaguje kada ga je na ulici zaustavio jedan od zaslužnih građana koji nije znao ni kada ni gdje će dobiti svoju plaketu, a da je on tek juče dobio poziv za Svečanu akademiju.

Ninković zahtijeva da se odlikovanja građanima dodijele na svečanoj akademiji (četvrtak), a najavljuje da on kao predsjednik Skupštine grada, ako to ne bude slučaj, do četvrtka ujuturu neće staviti potpis na plakete niti će prisustvovati akademiji.

