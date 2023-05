PDP će zatražiti izmjenu zakona o zaštiti životinja: Nadležni ne reaguju zbog nejasne formulacije

Klub poslanika PDP-a predložiće izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske po pitanju zlostavljanje i mučenje životinja.

Cilj je, kažu, da se spriječe dalja proizvoljna tumačenja istog i doprinese sprečavanju brojnih većih posljedica po društvo.

Iako je ovim zakonom predviđeno novčano kažnjavanje ili služenje zatvorske kazne za one koji muče ili ubijaju životinjeu praksi dolazi do njegovog različitog tumačenja, te počinioci ovog djela često prolaze nekažnjeno što može dovesti do mnogo većih posljedica, kao i opasnosti po ljude.

“Udruženja i pojedinci koji se bave zaštitom životinja ukazali su nam na to da se u praksi često dešava da zbog nejasne formulacije u pomenutom zakonu tužioci uskrate policiji mogućnost da pokrenu istragu. U članu 390. Krivičnog zakona navodi se da će odgovarati onaj ko zlostavlja životinje, te nadležni u slučaju mučenja jedne životinje ne žele da reaguju, tvrdeći da je u zakono navedena riječ u množini”, objasnila je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mirna Savić-Banjac.

Ona ističe da je potrebno djelovanje na više nivoa, bolja informisanost i edukacija javnosti o značaju prijavljivanja zlostavljanja životinja, ali i izmjena sporne terminologije u članu 390. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kako bi se izbjegla svaka mogućnost nepoduzimanja potrebnih radnji protiv lica koja su osumnjičena za ovo krivično djelo.

Poslanik PDP-a u NSRS, Tanja Vukomanović, dodaje da su o ovom temi razgovarali sa udruženjima za zaštitu životinja, sa kojima će pokrenuti još pitanja kada je riječ o pomenutoj temi.

“Klub poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske će u narednom periodu pokrenuti neophodne korake kojim bi se pomenuti član zakona jasnije formulisao, ali će produzeti i sve druge korake iz svoje nadležnosti kako bi se što hitnije suočili sa problemom koji je velika prijetnja svakom zdravom društvu. Mučenje i ubijanje životnja pokazuje da osoba može imati ozbiljnje psihičke probleme, a zanemarivanje i nekažnjavanje ovakvih osoba može dovesti do još većih posljedica”, zaključila je ona.

Dodaje da stručnjaci, ali i brojni primjeri, ukazuju na to da se mučenje i ubijanje životinja može prenijeti i na nedostatak empatije prema ljudima, te takođe dovesti do nasilnog ponašanje i prema ljudima.

