Petrović u Banjaluci: MUP RS je pokušao da nas spriječi da dođemo (FOTO/VIDEO)

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, kojem je danas na Trgu Krajine priređen doček, rekao je da su njegove saradnike i njega prilikom šetnje fizički napali pripadnici MUP-a u blizini Banjaluke.

Petrović nije precizirao gdje se tačno incident dogodio, već je istakao da je šetnja bila dogovorena te da nisu nikog ugrozili.

"Vidjeli ste da su nas na ovom putu pokušali da spriječe pripadnici MUP-a. Mi smo civilizovan narod, to smo im pokazali. Neka je stid i sramota sve one koji su pokušali da nas spriječe da dođemo ovdje", rekao je on.

Petrović je u govoru naveo da su razlozi njegove protesne šetnje mnogobrojni, a kao glavne je naveo izmjenu Izbornog zakona i prelazak na sistem skeniranja glasačkih listića, jednaka ulaganja Ministarstva prosvjete i kulture u infrastrukturu škola iz svih opština u Srpskoj, Zakon o javnim nabavkama i na kraju izmjene Krivičnog zakonika i kriminalizacija klevete.

"Ono što smo ukazivali je sraman Izborni zakon i rješenja koje on ima. Borimo se za sistem skeniranja glasačkih listića. Sraman je i Zakon o javnim nabavkama koji odgovara korumpiranim dogovorima i lopovima. Zakon o kriminalizaciji klevete odgovara nenarodnom režimu koji je zacrtao da ukine slobodu govora i medija i moramo dati snagu da ih u tome zaustavimo. Milioni maraka narodnog novca je završeno u privatnim džepovima, vilama i automobilima. Muka mi je kad gledam posljedice poplava obilnih kiša u Prijedoru, Tesliću i slično. Odgovorni treba da završe u zatvoru", poručio je Petrović.

Istakao je da su na njega, prilikom putovanja do Banjaluke, najveći utisak ostavila djeca koja su mu svojom neokaljanošću dala snagu da stigne do cilja.

"Susreti sa našom dječicom bili su najemotivniji. Dječica koja su izlazila sa iskrenim osmijehom koji se ničim ne može kupiti. Pitali su me 'čika Ljubo jeste se umorili', rekao sam da nisam jer to radim za njih ali i Republiku Srpsku. One zagrljaje pamtiću dok sam živ. Kada su nas ljudi iz svih mjesta koje smo prošli nudili osvježenjem, u nama se rađala snaga da idemo ka Banjaluci".

Takođe, u toku govora pozvao je na minut ćutanja posvećenom žrtvama odbrambenog rata, NATO bombardovanja, ali i dva masakra koji su se u maju dogodili u Beogradu.

Petrović je naveo da će uputiti inicijativu za smjenu skupštinskog rukovodstva u Bijeljini.

"19. marta smo pokazali zube režimu koji su izgubili na sva 183 biračka mjesta. Zbogom crvenoj sekti, vrijeme je da idu u političku penziju. Ono što počne na izbornoj krađi nema narodno povjerenje", rekao je Petrović na šta su prisutni skandirali sa "Mile lopove".

Zahvalio se svojim saradnicima koji su ga iz Bijeljine "pratili uz stopu".

"Daću posljednji atom snage za bolje društvo. U ovoj borbi moramo istrajati svi zajedno", rekao je Petrović i poručio da će se ponovo vratiti u Banjaluku uz nadu da će njegova inicijativa izazvati promjene.

Petrović je nakon govora, zajedno sa pristalicama, prošetao do Parka "Mladen Stojanović" u Banjaluci.

