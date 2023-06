Poznat dnevni red zajedničke sjednice vlada Srpske i Federacije BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je utvrđen dnevni red sutrašnje zajedničke sjednice vlada Srpske i Federacije BiH na kojoj će biti riječi o pitanjima važnim za oba entiteta s ciljem deblokade projekata i poboljšanja kvaliteta života.

Izvor: Vlada RS

"Riječ je o raspodjeli sredstava od putarina, kadrovskim rješenjima u `Elektroprenosu`, zaštiti domaće proizvodnje, zabrani izvoza oblovine i drugim zajedničkim projektima", naveo je Višković.

On je rekao da je važno razgovarati jer se dijalogom dolazi do rješenja i realizacije projekata važnih za stanovnike Republike Srpske i Federacije, te dodao da je i u proteklom periodu insistirao na održavanju sjednice, ali da nije došlo do realizacije.

"Mislim da bi u narednom periodu trebali bar jednom u šest mjeseci da imamo sjednice dvije vlade. Ima mnogo pitanja koja su od interesa za građane jednog i drugog entiteta. Kada se dvije vlade usaglase oko jednog pitanja, onda bi Savjet miinistara trebalo samo da realizuje dogovoreno", smatra Višković.

On je dodao da je cilj da se na sjednici postigne dogovor koji će važiti u narednom periodu, odnosno da se ne blokiraju projekti koji su u fazi dogovora ili realizacije.

"Tu su i pitanja o poreskoj politici, da usaglasimo to pitanje da bi privrednici imali identične uslove za rad", naglasio je Višković.

Premijer Srpske je naveo da možda nije moguće postići dogovor o svim pitanjima, ali je naglasio važnost razgovora jer će to otvoriti mogućnost da se i na nivou resornih ministarstava dogovaraju i realizuju projekti.

"Optimista sam zato što je uopšte došlo do zajedničke sjednice. Pet godina, koliko sam i predsjednik Vlade Republike Srpske, pokušao sam nametnuti ovo pitanje. Poslije pete godine sam uspio i zašto ne bih bio optimista", rekao je Višković.

Sjednica vlada Republike Srpske i Federacije BiH biće održana sutra u Banjaluci u 13.00 časova.