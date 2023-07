Krišto žali zbog neusaglašavanja zajedničke izjave: Košarac odbio potpisati

Predsjedavajuća Savjeta ministra Borjana Krišto izrazila je žaljenje što nije došlo do usaglašavanja zajedničke izjave koja se odnosi na današnji peti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU.

Izvor: Srna/Željka Domazet

Odgovarajući na pitanje novinara nakon ovog sastanka da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministra Staša Košarac rekao da se unutar delegacije BiH nije uspjelo doći do usaglašenog stava oko zajedničke izjave, Krišto je navela da je što se nje tiče izjava bila prihvatljiva.

"Ne vidim razlog, ali nismo imali saglasnost jednog člana između nas da tu izjavu usaglasimo. To je izjava koju mi usaglašavamo između nas sa EU. Znači ona ne zavisi samo od naše saglasnosti. Međutim kako nije bilo razumijevanja sa ove strane, svakako ne možemo uticati na stavove EU koji se odnose na proces integrisanja kada je u pitanju BiH", rekla je Krišto.

Predsjedavajuća Savjeta ministara istakla je da je sastanak iskoristila da ukaže da je samo dijalog i međusobno uvažavanje put za donošenje odluka i usaglašavanje, kao i napredak na evropskom putu.

"Naravno, želim posebno naglasiti da smo mi iz BiH na ovaj peti sastanak došli sa usaglašenom pozicijom BiH. To su prepoznale i evropske institucije i meni je žao oko zajedničke izjave što nismo uspjeli napraviti taj iskorak. To su politički stavovi pojedinaca i mislim da u narednom periodu ima prostora da se dođe do saglasnosti i oko nekih takvih stvari", rekla je Krišto novinarima.

Ona smatra da razlog možda može biti kratak rok za organizovanje sastanka i utvrđivanje pozicije, te sazivanje Mehanizma koordinacije.

"Tek kad smo došli ovdje dobili smo službene stavove ovih izjava. Nadam se i vjerujem da ćemo u budućnosti, ukoliko bude stvari oko kojih postoje nesuglasice, učiniti sve da dođe do zajedničkog interesa, jer niko od nas nema neki drugi put. Svi smo rekli da evropski put nema alternativu i mjesto BiH je unutar evropske porodice i svi smo snažno opredijeljeni za reformske procese u okviru evropskih integracija", rekla je Krišto.

(Srna)