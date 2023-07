Borelj o BiH i Srpskoj: Građani su zaslužili napredak, dosta je podjela

Ljudi u BiH zaslužuju napredak na evropskom putu, a ne krizu, izolaciju ili ćorsokak, izjavio je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

Izvor: Shutterstock

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU u Briselu rekao da EU cijeni napore u BiH ka usklađivanju bezbjednosne politike, za koju je naveo da je "gotovo potpuno usklađena sa politikom Unije", te izrazio je nadu da će partneri u regionu učiniti više u radu na reformama gdje je to potrebno.

"Ljudi u BiH zaslužuju dobar napredak ka EU, a ne krizu, izolaciju ili ćorsokak. Pozvali smo tokom sastanka sve strane na međusobni dijalog o unutrašnjim problemima. Potrebno je da se energija usredsredi ne na podjele, već na zajednički cilj pristupanja EU", naveo je Borelj.

Borelj je naglasio da "usklađivanje sa politikom EU ne čine želje da se to učini, već aktivno sprovođenje reformi".

On je istakao da tokom konferencije za medije nijednom nije pomenuo konkretno Republiku Srpsku kada je govorio o retorici podjele u BiH, već da se time "obratio svima".

"Ja nisam rekao A ili B, obratio sam se svima. Kada sam rekao da osuđujem neodgovorne secesionističke izjave, svi će shvatiti na koga se to odnosi. Kada sam pozvao sve da se uzdrže od retorike i postupaka podjela, ja nijednom nisam rekao `Republika Srpska`", rekao je on odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše rečenicu da će "Republika Srpska snositi posljedice zbog svoje retorike podjele".

Međutim, Borelj je naglasio da EU ima kapacitet da reaguje "ako se situacija dalje pogorša".

"Mi za to imamo alate, ali ih nećemo upotrijebiti osim ako to zaista bude neophodno. Članice EU u svakom slučaju moraju da donesu odluke o određenim mjerama", istakao je on.

Borelj je naglasio da je njegov zadatak da ohrabri političke lidere u BiH da riješe probleme kroz dijalog.

"Mi podržavamo dijalog i svaki prijedlog od svakoga ko ima dobru volju da pokuša da doprinese tome da se BiH okrene konstruktivnoj agendi u skladu sa perspektivama EU. Naša uloga je da podstičemo dijalog kako bismo izbjegli jednostrane postupke i da od svih tražimo da približe BiH Uniji", dodao je Borelj.

Varhelji: Nema vremena za gubljenje

"BiH nema vremena za gubljenje i treba da napreduje na sprovođenju agende reformi, kako bi u potpunosti profitirala od geopolitičke prilike u kojoj je politika proširenja EU glavni prioritet, saopštio je evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.

On je na "Tviteru" napisao da je održana "dobra diskusija" u okviru petog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU u Briselu.

"BiH treba da napreduje na sprovođenju agende reformi, kako bi u potpunosti profitirala od geopolitičke prilike u kojoj je politika proširenja EU glavni prioritet. Nema vremena za gubljenje!", naveo je Varhelji.

(Srna)