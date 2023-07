Stanivuković o Akvani, školi u Adi i izgradnji spomenika borcima VRS: Skupština bez pečata, važna pitanja i dalje čekaju

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je najavio da će naredne sedmice da preda i inicijativu da se održi nova redovna sjednica Skupštine Grada i to krajem ovog ili početkom narednog mjeseca.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Prema njegovim riječima rješavanje pitanja preduzeća "Akvane" nikada nije bilo do Gradske uprave, te da su se decenijama dugovi gomilali, odnosno da kad je preuzeo dužnost gradonačelnika je bilo 10 miliona KM akumuliranog gubitka.

Tvrdi da je prošla godina bila jedina godina kada "Akvana" nije bila gubitaš kao i da ovo preduzeće i dalje čeka na rješenje pitanja sa kojim se suočava.

"Ove godine, ukupno 90 dana nije bilo Skupštine Grada, kako bismo dobili podršku i odluku da bi riješili to pitanje "Akvane" kroz kreditno zaduženje. Kada smo konačno usvojili tu odluku, sada dolazimo u situaciju da 25 dana nema predsjednika Skupštine Grada da stavi pečat, da objavimo to u Službenom glasniku, da dignemo kredit. Kada sam ga preselio u drugu kancelariju, on je govorio kako ne može da dođe do svojih stvari, odnosno do pečata. Dobio je mišljenje resornog ministarstva da nema potrebe da poništava pečat, nego da evidentira period kada nije imao pečat, da ne odgovara za to u tom periodu, ali da može da nastavi posao. Međutim, on je želio da poništi pečat, ja se tome na protivim. Ipak, ovo je odugovlačenje koje traje više od 20 dana", kazao je gradonačelnik Stanivuković.

Kako ističe, u 25 dana se nagomila novih 25 problema, jer ljudi kojima je "Akvana" dužna imaju svoja potraživanja, koja Gradska uprava ne može da riješi zbog, kako je kazao – "nerada predsjednika Skupštine Grada".

"Pozivam predsjednika Skupštine da riješi ovaj problem. Ovo su vanredne okolnosti. Ukoliko to ne riješimo naredne sedmice, mimo toga postoji dosta razloga da prikupimo dovoljan broj potpisa za njegovu smjenu. Pitao sam ga i danas kada ćemo rješavati ovo pitanje, on nema odgovor. Za pečat mu ne treba kabinet, pozivam ga da riješi taj problem. Ne želim da iko kaže da je do mene ili da je ovo dogovorena priča. Pozivam ga i napominjem da ukoliko to ne bude naredne sedmice, pokrećemo inicijativu za njegovu smjenu", kazao je gradonačelnik, napominjući da ne čeka samo "Akvana", nego i besplatne građevinske dozvole, prostorne, planske, prihodovone odluke, besplatni placevi i dr.

Govoreći o inicijativi da novoizgrađena škola u Adi bude centralna, a ne područna, gradonačelnik je kazao da nisu tačne informacije da će time neko ostati bez radnog mjesta.

"Dolazi nova škola, nova radna mjesta, nova uprava kada je riječ o centralnoj školi. Odlukom SNSD neće da omoguće djeci da imaju centralnu školu u naselju Ada, ja to ne mogu da razumijem. Ne žele da to bude centralana škola, nego područna. A svi su jedinstveni da to bude centralna škola, i iz resornog ministarstva i Republike Srbije, koji su dali novac da gradimo školu. Jednostavno, Adi treba centralna škola, kao što treba i Paprikovcu. Razgovaramo i o tome da predsjednik Srbije bude na otvaranju škole krajem avgusta", naveo je on i dodao da škola u Adi treba da nosi naziv Kosovo i Metohija.

O izgradnji Centralnog spomen-obilježja

Govoreći o inicijativi za izmještanje Centralnog spomen-obilježja sa lokacije tzv. Krašovog parkinga, gradonačelnik je kazao da je to jedna od najkatastrofalnijih inicijativa, koja će ostati zabilježena u istoriji Republike Srpske.

"Da je ova inicijativa potekla iz nekih drugih gradova u BiH, možda bih mogao tražiti razumijevanje, ali da je od Srba i da je potekla u trenutku kada je počela izgradnja spomen-obilježja to ne mogu da razumijem", istakao je gradonačelnik.

Napomenuo je da je izgradnja ovog spomen-obilježja počela ove godine, na Vidovdan.

"I sada, nakon mjesec i po neko se sjetio da krene u ovu inicijativu za izmiještanjem. U javnom konkursu i na 3D prikazima se vidi da će biti uklesana zlatnim slovima imena 23.801 borca i biće kao svojevrsne freske samog monumenta", kazao je gradonačelnik.

Kako je rekao, od stupanja na dužnost gradonačelnika Banje Luke bavi se ovim pitanjem i da je sama lokacija spomen-obilježja usaglašena sa borcima, odnosno svim udruženjima.

"Za lokaciju kod spomenika banu Milosavljeviću, koja se sada pominje, nisu riješeni komplikovani imovinsko-pravni odnosi. Grad je na toj loakciji vlasnik samo jedne četvrtine, a na preostalom dijelu imate više vlasnika. Inicijativa o promjeni lokacije bi značila još bar tri godine odugovlačenja rješavanja ovog pitanja, ali i dodatnih značajnih sredstava", kazao je gradonačelnik.

Još jednom je napomenuo da izbor lokacije nije spisak želja gdje mi to želimo.

"Imamo jedinu moguću lokaciju, a to je Krašov parking. Jedna je od najvidljivijih lokacija u centru Banjaluke, u čijoj je blizini Hram Hrista Spasitelja, Muzej savrmene umjetnosti Republike Srpske, spomenik 12 beba, zgrada Gradske uprave", naveo je on, dodajući da izgradnju spomenika za sada finansira samo Grad, dok Vlada Republike Srspke ne uspije obezbijediti ostatak sredstava za ovu najveću nacionalnu priču.

Dodao je da je do sada u gradnju, Banjaluka već uložila milion KM, te da je planirano da za Vidovdan naredne godine bude završeno ovo spomen-obilježje.

"Ovaj projekat nema greške i pozivam doktora da stavi tačku na tu temu i da budemo jedinstveni u onome što se zove izgradnja Centralnog spomen-obilježja. Od promjene lokacije i obustave izgradnje, nema ništa. Za mene je to završena priča", zaključio je gradonačelnik.

