"Ovo je samo prva faza": Dodik najavio rješenje za strane sudije u Ustavnom sudu BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas da uz set evropskih zakona koji će biti na dnevom redu parlamenta BiH krajem avgusta istovremeno treba da bude pripremljen zakon kojim će biti riješeno pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Ovo je samo prva faza. Radna grupa ima rok do kraja avgusta ili u septembru da predoči rješenje za pitanje stranih sudija. To više nije test za nas, već za neke druge. Realno gledano, to nije bilo moguće uraditi ranije", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

On je napomenuo da nije ni optimista niti pesimista.

"Sve što se radi na nivou BiH je veoma težak proces. Imate tri strane sa koliko hoćete struja. Kada neko iz Banjaluke to posmatra idealistički, naravno da mu sve što se događa izgleda haotično. Ne želimo da načinimo problem ni drugoj niti trećoj strani nego je cilj da vratimo autoritet tom Ustavnom sudu", naveo je Dodik.

On je naglasio da je važno da na snazi ostaju zakoni Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i neobjavljivanju odluka OHR-a u "Službenom glasniku".

Kada je riječ o EU, Dodik je rekao da EU nije ono što je bila i da ne vjeruje u Evropu koju nazire, a ona koja je izazvala njegovo povjerenje više ne postoji.

"Vjerovati u nešto stvar je lične refleksije i spoznaja. Evropa, a to možemo da čitamo u posljednje vrijeme, u jednoj je regresiji koja podrazumijeva da pada standard stanovništva, u NJemačkoj očekuju mnogo problema, na sceni je deindustrijalizacija same EU, jer su usvojeni zakoni koji zabranjuju državnu intervenciju u realni sektor, a SAD su donijele zakon koji to stimuliše, tako da se velike industrije premještaju u SAD", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Srpska ne može biti konzument neke finansijske pomoći EU, koja nikad nije dovoljna, a da se odrekne strateških pitanja.

"Ako nismo vidljivi, ne zanima nas EU, zašto bismo bili u procesima koji smanjuju našu autonomiju. Nismo mi naivni, danas zapadni svijet nije jedino mjesto finansiranja. NJihovo finansiranje je sve rigoroznije i zasniva se na kupoprodaji. Ako vam nešto daju, traže promjene u društvu. Jednom kad bismo izgubili ovo što imamo, nikad to ne bismo vratili, osim u jednoj varijanti koju neću ni da pomenem. Mi Srpsku ne damo. I to shvataju u Briselu. Kad vide da postoje alternative, skaču na nas", rekao je Dodik.

On je naveo da u ovom trenutku Srpska ima najbolje makroekonomske podatke, ali to nikoga to interesuje.

"Imamo najveći broj zaposlenih. Naravno, veliki broj penzionera vuče značajan dio prihoda. Nemam ništa protiv toga, ali to se dešava. Ipak, iz situacije jedan radnik na jednog penzionera došli smo u situaciju 1,4 naprema jedan. Povećava se broj penzionera, ali se brže povećava broj radnika. Srpska je ove godine imala pokrivenost uvoza izvozom više od 80 odsto i to je istorijski maksimum koji opet nikog ne zanima", podsjetio je Dodik.

On je naglasio da Srpska ima dobre odnose sa Moskvom.

"Zapad je od nas tražio da se povinujemo njihovim stavovima, ali stavovi o Rusiji, istorijski gledano, nikada nisu bili isti kod nas i u, recimo, NJemačkoj. Zašto bi to sad bilo drugačije? Kad god sam pričao sa Vladimirom Putinom, nikad ništa nije tražio. Zapadnjaci stalno nešto traže, Rusi samo pitaju kako mogu pomoći", rekao je Dodik.

(Srna)