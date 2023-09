Dodik: Priprema se uredba o zabrani ulaska Šmita u Srpsku

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se priprema uredba o zabrani ulaska Kristijana Šmita u Republiku Srpsku.

"Jutros pišemo uredbu kako ćemo ga uhapsiti i doportovati kada uđe u Doboj ili ako bude išao negdje u tranzitu onda će dobiti pratnju samo da što prije prođe. Ako dođe na neki sastanak u Republiku Srpsku - biće izbačen", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je rekao da će policijske stanice imati zadatak da, kada se ta "bjelosvjetska lopuža nađe u Republici Srpskoj, organizuju jedinice i da ga izbace".

"I to će se desiti, nemojte misliti da neće. Piše se uredba i kad se ja vratim u Banjaluku to ćemo završiti", najavio je Dodik.

On je upitao o kakvoj vladavini prava priča šef Delegacije EU u BiH Johan Satler? "Da li je vladavina prava Šmit kojeg nije imenovao Savjet bezbjednosti UN, a nama se smiju, kao nije to važno, važno je da iza njega stoji sila", dodao je Dodik.

On je poručio da i srpski narod ima silu, a da je njegova sila karakter.

"Možete slomiti Milorada Dodika, ali ne i karakter ovog naroda. Vi nama šaljete jednu bestidnu osobu koja uzima 24.000 evra, hoda po BiH i nameće zakone. Zašto bismo na to pristali? Kakva je to Evropa? Zašto nas lažete? Pisali ste Venecijanskoj komisiji 2005. godine da BiH ne može dobiti kandidatski status ako postoji OHR. I mi dobijemo kandidatski status, a on postane još gori nego ikada", ocijenio je Dodik.

On je upitao ko danas priča o ljudskim pravima i jesu li ljudska prava trpiti neimenovanog stranca koji piše i donosi zakon u BiH.

"Imaćemo obračun sa takvim Šmitom i sa takvim evropskim vrijednostima", naglasio je on.

Dodik je rekao da muslimanima u Sarajevu odgovara takav Šmit koji će donijeti zakon koji ide protiv Republike Srpske i upitao zašto onda od Srba očekuju da žive s njima.

"Kako ćemo ići dalje? Nemam ništa protiv Bošnjaka. To je narod kojeg poštujem i u kome imam prijatelja. Ali ja sam političar, izabran u ime naroda koji želi da bude svoj na svome. Narod koji je dobio Republiku Srpsku, teritoriju koja je precizirana, imovinu koja je precizirana i tu imovinu nećete dobiti", poručio je Dodik.

On je naglasio da će, ukoliko Šmit napiše zakone da prenosi šume ili neka druga javna bogatstva na nivo BiH, tog trenutka biti donijeta odluka o samostalnosti.

"Sad će reći da ja prijetim, ali onda neka i meni kažu zašto mi uskraćuje osnovna, elementarnih ljudskih prava", rekao je Dodik.

