Dodik: Šmit pravi najveću štetu BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je odluka o optužnici protiv njega katastrofalna za živote ljudi u narednih 10 godina u BiH ukoliko bude održana situacija da stranac nameće zakone, naglasivši da Kristijan Šmit pravi najveću štetu BiH.

Izvor: MONDO

Dodik je istakao da postoji želja da se najveći politički autoritet u Republici Srpskoj dovede pred zid, sabije u ćošak i kažu da svako sljedeći ko pokuša još će gore proći nego on.

On je naveo da se tako lomi volja Republike Srpske da odbrani imovinu, da odbrani svoj autonomni sastav.

"Ako to uspiju, a neće, ali ako uspiju onda su im otvorena vrata za demoliranje Republike Srpske, onda taj Šmit može koji hoće da nametne zakon. Prvi koji će nametnuti je o imovini, vi dignete glas protiv toga, on kaže `idete u zatvor`", rekao je Dodik za ATV.

Predsjednik Republike Srpske je zahvalio svima koji su ga podržali, navodeći da je ovo njegova borba, ali sa političkim posljedicama na Republiku Srpsku.

"Političke posljedice su značajne ukoliko oni iskoriste taj mehanizam da se pravosudno i dalje kreću kroz taj predmet i na kraju dovedu do nekog osuđivanja, moraju da računaju kako će se to primijeniti i da li mogu to da primijene uopšte", rekao je Dodik.

Govoreći o sastanku vladajuće koalicije na nivou BiH, najavljenom za utorak, 22. avgust u Istočnom Sarajevu, Dodik je naveo da je na posljednjem sastanku dogovoreno da se radi na zakonima koji su već bili na dnevnom redu.

"Javnost zna da su ti zakoni bili na parlamentu i da su sačekali dogovor koji smo mi tada postigli. Tada nije bilo ove optužnice i mi nećemo sa tom situacijom opterećivati sada našu saradnju tim pitanjima", rekao je Dodik.

On je dodao da će se razgovarati i o pitanju Ustavnog suda, koji je neustavan, nametnut od visokog predstavnika.

"Vjerujem da ćemo 22. /u utorak/ imati nekoliko zakona, poslati jasnu poruku samoj Evropskoj uniji i na neki način odgovornost na dalja kretanja prebaciti na same njih. Ako ne uspijemo, BiH klizi u nerješivu krizu", poručio je Dodik.

SRNA