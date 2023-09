Opozicionari u RS kategorični: Skup će biti 50 METARA od zgrade NSRS, "mogu nas i uhapsiti, nećemo se povući"

Šefovi Klubova poslanika SDS, PDP i Liste za pravdu i red, Vukota Govedarica, Igor Crnadak i Nebojša Vukanović komentarisali su danas skup “Otvoreni parlamant” koji opozicija organizuje večeras, uprkos policijskoj zabrani.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Govedarica je rekao da namjera nije da se pravi veliki skup i okuplja 10.000 ljudi, dok je Vukanović podvukao da će večeras biti pred zgradom NSRS i pozvao one koji žele da se pridruži.

"Ako policija želi, može nasi uhapsiti, ali mi se nećemo povući. Ova institucija nije prćija Nenada Stevandića", kazao je Vukanović.

On je rekao da će opozicionari biti udaljeni 50 metara od zgrade NSRS i da je on izbrojao “tačno 54 metra” do mjesta gdje je planiran skup.

"Bićemo na istom mjestu gdje su se okupljali borci. Ovo je jedna najobičnija zgradurina - bez naroda", kazao je Vukanović.

"Idemo na otvoreni parlament samo zato što nam je zatvorena velika sala NSRS", kazao je Crnadak.

Govedarica, Crnadak i Vukanović sastali su se danas u Banjaluci sa Manuelom Saracinom, specijalnim izaslanikom njemačke Vlade za Zapadni Balkan, a tema razgovora je bio i Milorad Dodik i njegov odnos prema Kristijanu Šmitu.

Saracin se danas ranije sastao sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom.

"Pitao sam ga otvoreno: šta vam Dodik kaže?. On kaže da nema plan i strategiju da je njegova politika nenavođenja bomba. Pitao sam ga zbog čega međunarodna zajednica i EU tolerišu ovakvo ponašanje i što dozvoljava da Šmita naziva lopovom… On ćuti, nismo dobili odgovor na to pitanje. Ovakvog političkog monstruma je napravila upravo međunarodna zajednica", kazao je Vukanović.

Govedarica je rekao da su Saracinu prenijeli svoje stavove o privrženosti Dejtonskom sporazumu, dok je Crnadak dodao da su mu podvukli da je prioritet Republika Srpska, njena uloga i položaj u okviru Dejtona, njene nadležnosti, imovina, institucije i entitetsko glasanje.

