“Za” glasalo 48 poslanika: Usvojen nacrt zakona o NVO u NSRS

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u skladu sa kojim će biti formiran poseban registar ovih organizacija osnovanih u Srpskoj koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog uticaja

Izvor: NSRS

Zakonsko rješenje kojim se predviđa uspostava posebnog registra neprofitnih organizacija dobilo je značajnu podršku vlasti, "za" je bilo 48 poslanika, "protiv" 11, dok je šest poslanika bilo uzdržano.

Prema prijedlogu SNSD zakon će biti upućen na javnu raspravu u trajanju od mjesec dana.

Zakonsko rješenje koje je izazvalo negodovanje nevladinog sektora i dijela međunarodne zajednice zagovarao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prema ocjenama kritičara vlasti, ovaj zakon predstavlja nastavak gušenja slobode govora i osnovnih ljudskih prava.

Nepostojanje ovakvog zakona kako je istakao predlagač, ministar pravde Miloš Bukejlović, stvara pretpostavke za “urušavanje pravnog sistema i ustavnog uređenja Republike Srpske i čine štetne posljedice na rad organa i organizacija Republike Srpske”.

Vlast nije poslušala Delegaciju Evropske unije koja je pozivala na povlačenje zakona iz skupštinske procedure niti Savjet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini koji je pozvao na odustajanje od ovog zakona, prenosi N1.

Zakon o Fondu solidarnosti Srpske

Narodna skupština usvojila je po hitnom postupku Zakon o Fondu solidarnosti Srpske kojim se uređuje pružanje pomoći radi naknade štete ili direktne podrške civilnom i privrednom sektoru u okolnostima elementarnih nepogoda, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, zaraznih bolesti ljudi i životinja, ozbiljnih poremećaja na tržištu i drugih događaja koji se nisu mogli predvidjeti.

Fond solidarnosti će u skladu sa ovim aktom preuzeti prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacionog fonda koji će prestati da postoje, prenosi Srna.

Novoosnovani Fond solidarnosti trebao bi da obezbijedi jedinstvenu proceduru za pružanje pomoći u svim nepredviđenim situacijama.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije, koja će biti osnovana radi obezbjeđivanja sistematičnog razvoja i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronske uprave u Srpskoj.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama Zakona o republičkoj upravi kojim se mijenja opis poslova Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u dijelu koji se odnosi na oblast informaciono-komunikacionih tehnologija, a u skladu s tim mijenja se i sam naziv ministarstva u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Po hitnoj proceduri usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti, kojim se zabranjuje promet lijekova van apoteke, uključujući promet lijekova putem interneta i pošte.

Poslanici su usvojili i Zakon o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske kojim su uređene posebne obaveze izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave u obavljanju javne funkcije, te su, između ostalog, propisani principi djelovanja u obavljanju javne funkcije za ova lica.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske radi preciznijeg definisanja sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske čija je najznačajnija novina mogućnost plaćanja novčane kazne i troškova platnog prometa elektronskim putem, uz korištenje POS terminala, na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlaštenog službenika u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa, prilikom čega se izdaje dokaz o uplati.

Usvojen je Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj kojim se uspostavlja sveobuhvatan i kvalitetan pravni okvir u toj oblasti, a proizvodnja naoružanja i vojne opreme uređuje kao djelatnost od strateškog interesa.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju čiji je cilj prolongiranje ranije utvrđenog roka za uvođenje takozvane djelimične liberalizacije cijena osiguranja od auto-odgovornosti sa 15. oktobra 2023. godine na 1. januar 2027. godine da bi se tržište osiguranja dodatno osnažilo i blagovremeno ispunili preduslovi za uspješno realizovanje te reformske mjere.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, kojim se uspostavlja Centralni informacioni sistem u toj oblasti u Srpskoj, a sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Ovaj akt biće upućen u javnu raspravu da bi se dobilo što kvalitetnije zakonsko rješenje.

Poslanici su usvojili i Program fiskalne konsolidacije za period 2024. do 2026. godine u kojem se navodi da bi privredni rast Srpske do 2026. godine trebalo da iznosi od 2,1 do 3,5 odsto i da je Vlada pripremila mjere koje će do toga dovesti.

Usvojeni su i izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaji Agencije za osiguranje Srpske za 2022: izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju.

Usvojen je izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Srpske za 2022.

Poslanici su usvojili i izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, odnosno izvještaj o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za 2022. godinu i godišnji revizorski izvještaj za 2023.

Skupština je za zamjenika pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem zamjenika u Banjaluci izabrala Zorana Gvozdenovića na četiri godine, a za zamjenika pravobranioca Srpske sa sjedištem zamjenika u Prijedoru na isti period je izabrana Bojana Rauš.

Za člana Regulatorne komisije za energetiku Srpske izabran je Slobodan Šaraba na pet godina.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zaključio je rad pete redovne sjednice parlamenta.

(Mondo)