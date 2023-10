Pred ročište Dodiku: Kao podrška stigli poslanici i ministri (FOTO)

Sud BiH zakazao je za danas ročište na kojem bi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora "Službenog glasnika Republike Srpske" Miloš Lukić trebalo da se izjasne o krivici po optužnici za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita.

Izvor: RTRS

Dodiku će podršku prisustvom u Sudu BiH pružiti i zvaničnici iz Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH.

Izjašnjenje o Dodikovoj i Lukićevoj krivici danas će pratiti ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, ministar bezbjednosti Nenad Nešić, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović i parlamentarci Sanja Vulić, Milorad Kojić, delegat u Domu naroda Radovan Kovačević...

"Počinje proces najrigidnijeg političkog progona u cijelom svijetu. Kakva je ovo situacija, imamo jednog čovjeka koji je došao u BiH kojeg niko nije izabrao ni imenovao, niti ima mandat u BiH, koji ilegalno boravi u BiH i koji je sebi dao zapravo da bude iznad parlamenta, vlasti i iznad svega u BiH. On je sebi dao za pravoda progoni predsjednika RS-a koji je izabran na izborima. On ga goni jer je on izvršavao ustavom određene dužnosti i obaveze, kao i direktora Službenog glasnika", rekao je delegat u Domu naroda PSBiH Radovan Kovačević.

Pojačano je prisustvo policije, posebno na širem području oko zgrade Suda Bosne i Hercegovine u Opštini Novi Grad.

(RTRS/MONDO)