Višković: Ovo je suđenje Sudu BiH

Predsjednik Vlade RS rekao je da bi najbolje bilo kada bi se Sud BiH izdigao iznad politike i da na pripremnom ročištu kažu da nema osnova za vođenje postupka protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića.

Višković dodaje da je to malo vjerovatno i da će se u "političkom progonu ići dalje" te da će, prema informacijama koje ima, tužilac odmah tražiti izricanje privremenih mjera da se zabrani obavljanje postojećih zadataka predsjedniku Srpske i direktoru Službenog glasnika.

"To uvodi BiH u dubiozi i to bi bilo katastrofalno za BiH. Ako se drznu da odu korak dalje - kako imamo najave - onda bi to bilo pitanje iz koga se ne može na jednostavan način izaći. Ja apelujem na razum u BiH. Apelujem i na sud, da isključivo rade po Ustavi i zakonu a ne po tuđim instrukcijama", rekao je Višković za RTRS.

Višković je ponovio stav da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i da on ne može donositi ni nametati zakone kao i da Sud BiH može da sudi iksljučivo po zakonima koje usvoje i donesu nadležni organi u BiH.

