Iza optužnice protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika krije se zamka - zabrana obavljanja dužnosti na koju je legitimno i legalno izabran, rekao je advokat Miodrag Stojanović.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"U optužnici i postupku koji je do sada Tužilaštvo vodilo, predloženo je ne samo da se Milorad Dodik osudi i proglasi krivim, nego da mu se izrekne i bezbjednosna mjera zabrane obavljanja dužnosti. Zamislite sada tu situaciju da Sud svojom mjerom zabrani legitimno i legalno izabranom predsjedniku Republike da obavlja tu dužnost", ukazao je Stojanović.

On je ocijeno da cilj ovog svega nije kazna koju on do godinu dana može da kompenzuje, nego šta ako se izrekne bezbjednosna mjera. "Da li ulazimo ponovo u politički trusan period iz kojeg ne znamo šta će se izroditi. Ovo će biti vrlo neprijatno i teško suđenje", istakao je Stojanović.

On je rekao da, neko ko se više od 40 godina bavi ovim poslom, ne može da se otme utisku da je ovaj proces apsolutno politika.

Vidi opis Advokat: U optužnici je zamka, Dodiku žele da zabrane obavljanje dužnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTRS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: RTRS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: RTRS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: RTRS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: RTRS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: RTRS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: RTRS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: RTRS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: RTRS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: RTRS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: RTRS Br. slika: 11 11 / 11

"Uvesti politiku na ovaj način u krivično zakonodavstvo i staviti vruć kamen u ruke pravosuđu, u najmanju ruku nije fer prema pravosuđu i ljudima koje sude. Prvo sudi se na osnovu Člana 3 Izmjena Krivičnog zakona BiH kojim se mijenja ranija odredba, zbog toga što se optuženom Miloradu Dodiku kao predsjedniku Republike Srpske stavlja na teret da nije poštovao Ustavni sud", naglasio je Stojanović.

On je rekao za ATV da je riječ o nametnutom zakonu.

"Zamislite državu u kojoj mi živimo, u kojoj krivično zakonodavstvo nameće neko ko je došao i kaže: 'Ukoliko ne poštujete moje odluke, odluke Ustavnog suda u kojem žive i rade stranci, vi ćete otići u zatvor. Ako me ne poštujete, vama će se suditi i ići ćete u zatvor'.

Ne znam da tako nešto postoji u svijetu. Ni u Afričkoj Republici kolonijalne sile nisu imale tako rigidne zahtjeve prema lokalnom stanovništvu. Mi smo došli do toga da u 21. vijeku imate krivični zakon koji je nametnut", rekao je Stojanović i naglavaša da zakon treba da postane volja naroda, pa da se onda poštuje.

(ATV/MONDO)