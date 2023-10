Završen sastanak političkih lidera: Dodik najavio dva nova zakona

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Istočnom Sarajevu da bi zakon o sudu i zakon o sprečavanju pranja novca trebali biti finalizovani do kraja sedmice, a do kraja ovog mjeseca i upućeni u proceduru kako to predviđa Paralamentarna skupština BiH.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Dodik je rekao da je fokus današnjeg sastanka sa partnerima u vlasti na nivou BiH bio na obezbjeđivanju preduslova za ono što predstoji vezano za EU.

"Da pokušamo da obezbijedimo neko kretanje koje bi trebalo da bude kredibilno, da se pomogne i Evropskoj komisiji u tom pogledu", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka.

On je rekao da je danas razgovarano i o pitanjima Izbornog zakona i da je dogovoreno da se dalje kreće ka radnoj grupi koja bi trebala da utvrdi određene elemente tog zakona.

"Što se tiče rezolucije o suverenitetu BiH koju smo mi predložili, partneri iz Federacije BiH /FBiH/ nisu bili spremni da to podrže, osim HDZ-a", pojasnio je Dodik.

On je rekao da o Ustavnom sudu BiH nema nikakvih pomaka.

"Nama nije problem da javno kažemo da mi iz Republike Srpske smatramo da treba krenuti ka izradi zakona o Ustavnom sudu kako bi se zamijenilo učešće stranih sudija, tako što bi dvojica sudija bila iz Republike Srpske, četiri iz FBiH, a ova tri ne bi bili stranci, nego bi ih birala Parlamantarna skupština u svojoj proceduri", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da Zakon o sprečavanju pranja novca još nije finalizovan, da se radi na njemu, te da se čeka finalna verzija o kojoj će se razgovarati.

On je dodao da je na sastanku bilo riječi o projektima koji već duže vrijeme stoje.

"Mi iz Republike Srpske smatramo da je bespotrebno da se zaustavlja projekat istočne i južne gasne konekcije, da je to potrebno deblokirati, kao i projekat `Buk Bijela` i aerodrom u Trebinju. Razgovarali smo o kretanjima koja to mogu obezbijediti da bi se moglo ići dalje", rekao je Dodik.

On je pojasnio da iz EU postoje signali koji kažu da je u BiH potrebno još nešto usvojiti, te da je ovo vrijeme kada se odlučuje da će BiH dobiti pregovore.

"Mi smo odbarali dva pitanja. To je pitanje Suda BiH, gdje bošnjačka strana ima problem da sjedište Apalacionog odjeljenja Suda BiH bude u Banjaluci i ostaće da se to usaglasi", rekao je Dodik.

On je naveo da je zakon o sprečavanju pranja novca evropski zakon.

"To bi trebalo da bude, ne samo dio ispunjavanja 14 prioriteta, već i dio sprečavanja mogućnosti da BiH bude stavljena na crnu listu u vezi sa pranjem novca", rekao je Dodik.

On je pojasnio da su predstavnici iz Republike Srpske smatrali da treba da se zaustavi odlučivanje na nivou BiH dok ne bude riješeno pitanje Ustavnog suda BiH, ali da isto tako smatra da je veoma razumno postupiti na način da se izdvoje dva zakona kako bi se dala ponuda EU u uvjerenju da će Unija reagovati pozitivno i da će BiH dati status pregovarača.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ocijenio je da su današnjim dogovorom na sastanku partnera u vlasti na nivou BiH u Istočnom Sarajevu snažno otvorena vrata EU.

Čović je na konferenciji za novinare istakao da je na sastanku definisano da se određene stvari moraju raditi brže u Savjetu ministara kako bi Predstavnički i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zasijedali u kratkom roku, "da bi dobili šansu prije dolaska predstavnika EU".

On je naveo da su se partneri saglasili da niko ne smije kočiti bilo koji ekonomski projekat na čitavom prostoru BiH.

Čović je rekao novinarima poslije sastanka da je definisana i ubrzanija dinamika dogovaranja, kao i datum narednog sastanka partnera u vlasti, koji bi trebao biti održan za petnaestak dana u organizaciji stranaka "trojke".

Sastanku su, osim Čovića, prisustvovali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i lideri "trojke", koju čine predsjednici SDP-a Nermin Nikšić, Naroda i pravde Elmedin Konaković i Naše stranke Edin Forto.

Na sastanku su bili i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, kao i predsjednici DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, DNS-a Nenad Nešić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić sa saradnicima.

(Srna/Mondo)