Cvijanovićeva: Fon der Lajen potvrdila da se otvara prostor za prijem BiH u EU

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas na sastanku sa Predsjedništvom BiH prenijela poruku da se u okviru novih geopolitičkih okolnosti otvara prostor za proširenje EU.

Izvor: Brankica Spasenić - Mondo

"To je značajna promjena političkog kursa u onosu na prethodni neki saziv Evropske komisije koji je govorio da takve stvari nisu izvodljive. Sada postoji sasvim drugačije raspoloženje da u okviru tog proširenja prioritetno vide zemlje zapadnog Balkana", istakla je Cvijanović.

Prema njenim riječima, Fon der Lajenova se interesovala i o tome šta BiH može da uradi kada je realizacija 14 prioriteta Evropske komisije, što je bila prilika da je članovi Predsjedništva upoznaju o određenim kretanjima u tom sjeru.

"Ono što je bila takođe jedna od važnih poruka jeste novi program ekonomskog rasta koji je dizajnirala EU i u okviru kojeg se otvara mogućnost za naše kompanije, privredne subjekte, građane na zapadnom Balkanu da u tome učestvuju i vide koristi jednog takvog programa, a on podrazumijeva jačanje naših regionalnih veza, otvaranje regionalnog tržišta u punom kapacitetu, ali i potpun pristup tržištu EU", precizirala je Cvijanović.

Ona je dodala da je sastanak bio prilika da kaže kako posmatra proces integracija BiH u EU.

"Naravno, mi prepoznajemo da postoje otvorena vrata i mogućnosti da se u okviru tih novih gepopolitičkih okolnosti ide ka proširenju EU, kao i da BiH ispunjava određene zadatke", navela je Cvijanović.

Srpski član Predsjedništva BiH prenijela je predsjednici Evorpske komisije da dolazi iz Republike Srpske i političke strukture koja ima kapacitet da se ono što se dogovori i provede, što se često ne vidi kod partnera u parlamentarnoj većini BiH.

"Rekla da smatram da za razliku od mojih kolega, prvenstveno bošnjakih političara koji tvrde da stabilnost zavisi isključivo od visokog predstavnika, smatram da je za stabilnost bitna saradnja BiH i EU na partnerskim odnosima", istakla je Cvijanović.

Ona je rekla novinarima i da se u BiH često može vidjeti da domaći dogovoori bivaju opstruisani ili blokirani stranim intervencijama.

Cvijanović je naglasila da sve procese treba da predvode domaće institucije i da je nedopustivo da se jedan neizabrani stranac pretvara da uzurpira da radi posao domaćih institucija, te da to vidi kao smetnju na evropskom putu BiH.

"Sastanak je protekao u sasvim dobroj atmosferi, bez velikih tema, ali bilo je upoznavanje šta EU planira i šta smo u stanju da isporučimo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je EU blizu političke odluke kojom se otvara proces pregovora za BiH o pristupanju Uniji, kao i za neke druge zemlje koje su oni odredili već ranije.

"Naravno da je bila prilika da ukažem da je to najkompleksniji dio puta ka EU i da je jako bitno da moramo znati šta su to čvrsta i jasna pravila, a ne da idemo od danas do sutra, da se danas kaže jedno, a da se sutra uspostavi drugi zahtjev", istakla je Cvijanović.

Konstatujući da u procesu pregovora sigurno postoje komplikacije, Cvijanović je podsjetila na stav Srpske da je trebalo odjednom rješavati svih 14 prioriteta, a da onda kroz proces pregovora dorađivati određena zakonska rješenja, što nisu prepoznali u EU i partneri u Sarajevu.

Prema njenim riječima, na osnovu toga što nije bilo deklarisanja u vezi sa pitanjem Kristijana Šmita ili bilo koga drugog zaključuje se da svi pokušavaju da izbjegnu temu.

"A izbjegavati ne znači da se slažete sa nečim ili ne", zaključila je Cvijanović i podsjetila da je EU davno rekla i mnogo puta, pa i u 14 prioriteta ponovila da domaće institucije u BiH treba da rade svoj posao, da kretanje ka EU isključuje intervencionizsam stranaca, kao i da je potrebno da se izvrši reforma Ustavnog suda BiH kako bi domaće sudije zamijenile strane.

(SRNA/MONDO)