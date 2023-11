Predsjednik VSTS-a objasnio zbog čega Apelacioni sud ne bi trebao da bude u Banjaluci

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Halil Lagumdžija rekao je da za njega načelno nije problematično da sjedište budućeg apelacionog vijeća Suda BiH bude u Banjaluci, ali da bi to izazvalo veće troškove.

"U slučaju osnivanja apelacionog vijeća u Banjaluci imali bismo situaciju, ili da tužioci putuju na ročišta, ili da se tamo osniva neko odjeljenje Tužilaštva, a to bi zahtijevalo i nošenje spisa i svega što ide uz to", izjavio je Lagumdžija novinarima, navodeći da je to rekao i predstavnicima Venecijanske komisije.