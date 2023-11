Anto Nobilo bi mogao da se pridruži timu odbrane Dodika

Hrvatski advokat Anto Nobilo potvrdio je danas da je u kontaktu sa advokatima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji su ga pozvali da bude dio tima odbrane na suđenje koje uskoro počinje u Sudu BiH.

"Imao sam kontakte, to je tačno, ali više o tome ne bih dok to do kraja sve ne definišemo. Ali, imao sam kontakt i vidjećemo šta će biti", kazao je Nobilo za Avaz.