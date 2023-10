Dodik o sutrašnjem pojavljivanju pred Sudom BiH: "Idem da branim Republiku Srpsku, nisam kukavica"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da sutra ide na ročište u Sarajevo da brani Republiku Srpsku, jer nema pravo da se povuče, te smatra da je to prilika da se Srpska oslobodi Sarajeva i BiH.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Ja tamo idem da branim Republiku Srpsku, a moja lična sudbina je manje važna i na tu temu ću imati nešto da kažem, biću u prilici, vjerovatno, jednog dana. Sutra očekujem potpunu degradaciju prava, Ustava BiH, svega što ima smisla u ovom procesu. Republika Srpska će veoma jasno i odlučno odgovoriti na ovu farsu. Mi ćemo provesti nekoliko važnih aktivnosti u tom pogledu i mislim da je ovo prilika da se Republika Srpska oslobodi Sarajeva i BiH.

Zato ću se ja sutra braniti kao predsjednik Republike Srpske, a ne kao Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske ide na to namješteno suđenje u Sud da pokaže koliko je ono antiustavno i antipravano, koliko je ono muslimansko i antisrpsko, i koliko je taj sud mjesto za šikaniranje Srba i njihov politički progon. Sud je neprijateljsko mjesto za Srbe i za to je i napravljen", istakao je Dodik.

On je u izjavi za Srnu rekao da je pozvan sutra u antiustavni sud na osnovu antiustavnog tužilaštva koje je podnijelo nerazumljivu optužnicu koja inkriminiše djelo koje ne postoji.

"Pojaviću se na tom ročištu, a moj motiv je isključivo da upotpunim taj cirkus koji ima svoju genezu od američkog ambasadora Majkla Marfija preko neizabranog stranca Kristijana Šmita pa preko muslimana tužioca do muslimana sudije /Jasmine Ćosić Dedović/ koji bi trebao navodno da bude objektivan vršilac pravde i prava jednako onako kao što je bio 'objektivan' kada je branila Nasera Orića za egzaktna krivična djela ratni zločin", istakao je Dodik.

On je ocijenio da je Dedovićeva ostrašćeni srbomrzac, željna osvete i da je čekala svoju priliku da pokaže da godine "usavršavanja u pravu" nisu bile uzaludu, jer je konačno stranac nametnuo zakona, a ona ga je zgrabila da po njemu sudi i pokaže svoje "vrhunsko pravničko znanje".

"Na stranu to što u Ustavu BiH jasno piše da zakonodavnu aktivnost u BiH vrši samo Parlamentarna skupština, tom sudiji i pravniku važnije su nametnute norme neizabranog stranca nego ustav njene zemlje i zato je ta BiH neodrživa što pokazuje i ona sama. S toga će i ovaj postpuak pokazati i dokazati koliko je ta BiH neodrživa", rekao je Dodik, upitavši koja je to i kolika mržnja da bi struku upotrijebio da se svetiš kako to čini ta sudija muslimanka koja je dočekala da bude servilna.

On je upitao i kako je moguće da neko bude pravnik i prihvati da neizabrani stranac potpiše norme i prihvati da po njima postupa. "Zar je to moguće? Biti u osnovi 'pravnik, sudija', i to prihvatiti. Kakva je to sud?! Kakve su to nazovi sudije i tužioci!? Čemu i u ime koga oni provode postupak? Zar je moguće niže pasti u pravničkoj i svakoj drugoj struci kao u ovom slučaju!?

Na stranu i to što su poziv za moje pojavljivanje pred Sudom prvo objavili muslimanski mediji, pa tek onda sam dobio ja taj poziv ili to što je ona kao sudija dotjerivala optužnicu po svome, njoj je sada bitno da je uspjela da obezbijedi da me vidi uživo u Sudu vjerovatno u nastojanju da navodno suzbije mržnju a da pokaže da ona radi glavni i ozbiljan muslimanski posao sudeći neprijateljima iz Republike Srpske", rekao je Dodik.

Predsjednik Republike je naveo da je Dedovićeva dio udružene kriminalne grupe, dokazani antipravnik i antisudija musliman osvetničkih nagona i ne bira povod i razlog za osvetu prema Srbima i to su pokazali i onda kada je oslobađala Nasera Orića od zločina koje je počinio kada je ubio sudiju i kada je komandovao jedinicima koje su malom Slobodanu Stojanoviću rasporile utrobu, a ona smatrala da je to vrhunsko djelo i da treba to da zaštiti.

"Ona je, zajedno sa Kristijanom Šmitom, Majklom Marfijem i engleskim klovn ambasadorom, egzekutor ove kriminalne grupe, a sud u Sarajevu je Frankeštajn, inkvizicija prema Srbima, izmišljeni sud koji ni po Ustavu BiH nema osnova da postoji, ali postoji. DŽaba pravo i slovo prava, važno je šta kaže američki ambasador, neizabrani stranac i poltroni muslimani koji to prihvataju da bi se obračunali sa Republikom Srpskom", rekao je Dodik.

On je dodao da frustrirani i beskarakterni američki ambasador Marfi misli da svi mi treba da se tresemo i samo da izvršavamo njegove naloge. "On mene optužuje čak za neku vrstu korupcije, dok u SAD pretresaju kuću predsjednika DŽozefa Bajdena, tražeći dokaze o korupciji koju je izvršila njegova porodica primajući novac iz Ukrajine. Kažu da je najgora vrsta krivičnog djela primanje mita od druge Vlade u SAD. To je trenutno najpoznatija afera u Americi. I onda dođe Marfi i nama drži predavanje o korupciji i kaže - eto Dodik je u korupciji.

A, Dodik ide na Sud zato što ne poštuje nedjelo Marfija i Šmita. Pa kažu - pošto si vršio svoju dužnost predsjednika Republike, potpisao ukaz, ideš na sud, jer ti je to zabranio neki koji nema ovlaštenja da ti to zabranjuje, neko koga podržava američki ambasador i pokušava da ga nametne kao apsolutni autoritet, a američki predsjednik će se pozvati na imunitet i on neće odgovarati. Zamislite kolika je to moralna hipokrizija, moralno posrnuće, da jedan takav ambasador, čijeg predsjednika optužuju za korupciju najvišeg stepena, sada ovdje drži moralne pridike o korupciji i nekim drugim stvarima", naveo je Dodik.

Pošto 20 godina nisu mogli da dokažu ništa o Miloradu Dodiku, rekao je predsjednik Srpske, onda su sada namjestili priču "Dodik ne poštuje Šmita". On je naglasio da je počastvovan činjenicom da ne poštuje Šmita.

"I zato imam u sebi dovoljno energije i želje da se pojavim na tom sudu i raskrinkam sve ovo o čemu sam govorio. Naravno, oni su, pišući optužnicu protiv mene, već donijeli i presudu. Znam ja to, nije mi to problem. Ali ćemo to da raskrinkamo do najnižeg nivoa. Kako je moguće da jedan sud prihvati da postupa po odredbama koje nameće stranac koji nema ovlaštenje za to? Jedino Parlamentarna skupština može donositi zakone. Nema mogućnosti da neko drugi to uradi. To govori da svi oni zakoni koje je nametnuo visoki predstavnik nisu ustavni. Ali, eto, oni računaju da sila Boga ne moli, pa misle da mogu da se obračunavaju kako oni misle da treba.

Važno je da Sud sluša američkog ambasadora i da ovu gospodu poput Marfija promoviše do mjere da izvršava svaku njihovu želju i svaki naum. Da li će Sud u tome uspjeti - vidjećemo. Za takve monstrume kao što je taj sud i taj sudija uvijek se nenadno pojave događaji koji ih raskrinkaju. Da li je to ovaj događaj, vidjećemo. Ja ću se potruditi da pokažem da jeste. Na sceni je opšti, po njima, završni sad ili nikad napada na Republiku Srpsku i Srbe s jasnom namjerom da predsjednika Republike Srpske zatvore u zatvor i zabrane mu politički rad. Upravo to - zabrana političkog rada - govori o tome da je ovo čisti montirani politički proces", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su pojedini dušebrižnici u Srpsko odmah potrčali da viču "nije Dodik Republika Srpska", što je tačno, ali Dodik jeste izabrani predsjednik Republike Srpske i ono za šta ga jure činjeno je u toj funkciji.

"Dakle, potpisom ukaza o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Da nisam potpisao taj ukaz Republika Srpska bi ostala trajno osramoćena, osakaćena, a njen predsjednik kukavica. Naravno svi znaju da ja to nisam. Niti sam kad bio kukavica, niti sam to danas, niti ću ikad biti", poručio je predsjednik Republike Srpske

SRNA