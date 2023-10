Dodikov advokat: Optužnica nerazumljiva, krivično djelo pravno ne postoji

"Očekujem izjašnjenje da se konstatuje da se optužnica ne može razumjeti, u najkraćem. Ne može se razumjeti iz više razloga"

Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je da je optužnica protiv predsjednika Srpske potpuno nerazumljiva zbog toga što se inkriminiše krivično djelo koje pravno ne postoji jer državljanin, poslat notom države koja nije potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, sebe predstavlja kao zakonodavca.

"Onda nije ni to dovoljno, već dalje propiše da ako se sad ne poštuje taj neki `njegov zakon` da to predstavlja krivično djelo. To nema nigdje u svijetu", istakao je Bubuć.

On je naveo da BiH nije protektorat, ona je članica UN, i prema Povelji UN, zabranjeno je uspostavljanje bilo kakvog protektorata, pa tako i prema članu jedan Opšteg okvirnog sporazuma za miru u BiH stoji da strane zaključuju sporazum polazeći od principa iz Povelje UN, a to je da su države ravnopravne i da su suverene.

"Očekujem izjašnjenje da se konstatuje da se optužnica ne može razumjeti, u najkraćem. Ne može se razumjeti iz više razloga. Optužnica protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ne može se razumjeti iz razloga što se inkriminira krivično djelo koje pravno ne postoji. Zašto ne postoji? Zato što mi nemamo legitimnog zakonodavca za ovu situaciju za koju se tereti predsjednik zato što je radio svoj ustavni i zakonski posao, potpisujući ukaz za proglašenje zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske", rekao je Bubić za Radio Republike Srpske.

On je istakao da je neprihvatljivo da se nepravom udara na pravo i da što se tiče izjašnjenja o krivici predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika tu niko ne može da kaže da razumije optužnicu.

"Takva optužnica ne može da se razumije i za očekivati je takvo izjašnjenje, a onda će sudija konstatovati da se optuženi izjašnjava da nije kriv", ocijenio je Bubić.

Sud BiH zakazao je za ponedjeljak, 16. oktobra, ročište na kojem bi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika Miloš Lukić trebali da se izjasne o krivici po optužnici za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita koga Srpska ne smatra visokim predstavnikom jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti UN.

