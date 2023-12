Odgođeno ročište Lukiću i Dodiku: "Dovode me u najzagađeniji grad da me zatruju" (VIDEO)

Današnje ročište u Sudu BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora "Službenog glasnika" Milošu Lukiću odgođeno je nakon što je Dodikova odbrana zatražila izuzeće tužilaca.

Izvor: YouTube/Screenshot

Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora "Službenog glasnika" Milošu Lukiću sudi se po optužnici za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita.

Dodik se obratio medijima kazavši kako i Sud i Tužilaštvo BiH nisu ustavni, ako ni odluke koje nametnuo Šmit. Za tužioca je rekao da je “motivisan prizemnim nagonima da tako nešto radi” te da će to pravnim putem “dokazati”, prenosi N1.

“On je čovjek koji ne može predstavljati Tužilaštvo. On nije pravnik jer ne bi sebi dozvolio da pokreće ovaj spor, a zna se da u zakonu toga nema i mi sumnjamo u njegovu motivisanost, stručnost i moralnost. Ova sudanija će se pretvoriti u suđenje BiH”, rekao je Dodik.

Dodik je ponovio svoje stavove u vezi visokog predstavnika Kristijana Šmita o nelegitimnosti. Optužio ga je da "razvaljuje Ustav BiH", kao i bošnjačke političare.

“Zamislite to da neko nameće izmjene Izbornog zakona, a onda kažu Dodik se buni, a krade izbore. Neprihvatljivo je da živite u zemlji gdje vam se nameću izborna pravila. Istoga dana ako to uradi, a mi ga pozivamo da uradi, mi ćemo donijeti naš izborni zakon u RS i da naša komisija RS sprovodi izbore pa da vidimo kako će izborna komisija BiH provesti izbore. To je strašno. Kao ovo namećem odluku o Krivičnom zakonu. Neću da živim u tome, hoću da živim u ustavnoj zemlji i učiniću sve što mogu da ne živim u njoj. A neću iz nje otići, otići će RS”, naveo je.

Potom je optužio da ga neko namjerno “dovlači u Sarajevo, u najzagađeniji grad na svijetu danas, iz Laktaša koji su najčistiji".

“Razmišljam da neko namjerno to radi da me zatruje. Vaša pluća su navikla, moja nisu”, istakao je.

Dodik i Lukić su 16. oktobra na ročištu u Sudu BiH rekli da ne razumiju optužnicu, nakon čega je konstatovano da su se optuženi izjasnili da nisu krivi.

Ročište u ovom predmetu odgođeno je 6. decembra pred Sudom BiH, nakon što je odbijen zahtjev advokatskog tima odbrane da ovaj predmet bude prebačen u Banjaluku. Nakon odbijanja zahtjeva, tim odbrane predsjednika Srpske podnio je žalbu, koju je Sud BiH odbio.

(Srna)