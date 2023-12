SNSD i koalicija traže od Stanivukovića da objasni gdje je potrošio 230 MILIONA KM (VIDEO)

Gradski odbor SNSD Banjaluka, zajedno sa koalicionim partnerima u Skupštini grada Banjaluka uputio je zahtjev gradonačelniku Banjaluke, Drašku Stanivukoviću da otkrije gdje su utrošena sredstva iz budžeta za 2023. godinu.

Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD, Banjaluka upitao je Stanivukovića gdje je ove godine utrošeno 230 miliona maraka, od koji 30 miliona odobrenog kredita na sjednici Skupštine grada.

"Želimo da znamo de li istina da je novac trošio u ličnu korist. Pozivamo nadležne organe da to istraže".

Đajić kaže da je zahtjev SNSD-a i koalicije, da se tarnsparentno objelodane troškovi i Prijedlog za rebalans budžeta Grada.

SNSD i koalicija su slikovito su prezentovali projekte na koje je novac potrošen, a koji nisu obuhvaćeni budžetom, među kojima je izgradnja kružne raskrsnice na Bulevaru koja je koštala 1,3 miliona, rekonstrukcija plaža u Srpskim Toplicama, rekonstrukcija mosta u Trapistima, izgradnja dvosmjerne ulice kod hotela "Bosna". Izdvojeni su i novogodišnji koncerti Lepe Brene i Željka Samardžića koji koštaju 190.000 KM. Za sve to potrošeno je oko šest miliona KM.

"SNSD-u je prihvatljivo sve što je u interesu građana. Želimo transparentne troškove. Ne znamo gdje gradonačelnik želi da utroši rebalans. Prvi put u istoriji gradonačelnik želi i rebalans i kredit. Mi smo protiv lopovluka, kriminalal i skrivanja", rekao je on.

Đajić još uvijek nije želio da otkrije ko je kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banjaluke na lokalnim izborima 2024. godine.

"On je za mene bivši gradonačelnik. Građani su vidjeli koliko je nesposoban. Banjaluka ima 100.000 građana pametnijih od Stanivukovića. Svaka stranka ima boljeg kandidata od propalog studenta, neznalice i manipulatora", rekao je Đajić.

Neven Stanić, odbornik Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluka rekao je da su u ovoj godini realizovani projekti koji nisu bili u budžetu, naspram onih koji su određeni.

"US je predlagala i forsirala nastavak radova mosta u Docu. Most se ne radi i niko ne prelazi preko njega. Takođe, nije izgrađena ni osnovna škola u naselju Paprikovac, a predviđena je izgradnja vrtića u naselju Paprikovac", rekao je on.

Napominje da nisu realizovana tri bitna infrastrukturna projekta koja su bila uključena u budžetu.

"Nemamo još materijal ni za rebalans, budžet ni kredit. Nemamo nikakve informacije", poručio je Stanić.

Boran Bosančić, odbornik DEMOS-a rekao je da ova stranka zamjera minimalna ulaganja u poljoprivredne projekte na području Grada Banjaluka.

"U sredstvima je predviđeno 1.300.000 maraka ali je slabo korišteno".

Dodao je da je nacrt budžeta za 2024. godinu prihvatljiv, uz nekoliko primjedbi ali da još čekaju rebalans.

Velibor Stanić, odbornik Socijalističke partije napomenuo je da kreditno zaduženje za banjalučko preduzeće "Akvana" nije urodilo plodom, te da se mora promaći rješenje.

"Vratio bih se par mjeseci unazad kada je odobreno kreditno zaduženje za Akvanu. Prema našim informacijama ništa se nije riješilo".

Saša Čudić, potpredsjendik Skupštine grada Banjaluka rekao je da niko nije protiv razvoja Banjaluke, te da je to "izmišljotina gradonačelnika Stanivukovića"

"Volio bih da je budžet mnogo veći. Gradonačelnik radi na svoju ruku određene projekte. Logično pitanje kada je zaduženje u pitanju jeste gdje su potrošen novac za namjene koje su određene", zaključio je on.

