Kasni isplata subvencija za privatne vrtiće: Kresojević pozvao na usvajanje rebalansa budžeta

Sredstva za sufinansiranje troškova boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama u Banjaluci za oktobar i novembar biće isplaćena nakon usvajanja rebalansa budžeta u kojem su planirana sredstva za ovu namjenu, rečeno je u gradskom Odjeljenju za društvene djelatnosti

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz ovog odjeljenja su naveli da se sredstva za sufinansiranje troškova usluge boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama isplaćuju u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu grada Banjaluka za tu namjenu - na mjesečnom nivou iznose oko 136.000 KM, a trenutni broj korisnika je 2.443 sa tendencijom rasta.

U resornom odjeljenju ističu da grad Banjaluka ima više stavki u budžetu u vezi sa pronatalitetnom politikom.

"Osim subvencionisanja troškova usluga boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, grad dodjeljuje stipendije učenicima i studentima, sufinansira troškove vantjelesne oplodnje, dodjeljuje jednokratnu pomoć prilikom rođenja djeteta, učenicima u osnovnim školama od petog do devetog razreda obezbijeđeni su besplatni udžbenici, a besplatan prevoz za djecu iz porodica sa četvoro i više djece", navode iz Odjeljenje za društvene djelatnosti.

Gradski menadžer Bojan Kresojević pozvao je na usvajanje rebalansa, koji bi riješio pitanje funkcionisanja Doma zdravlja, subvencionisanja gradskog prevoza, povoljnijih mjesečnih karata za određene kategorije i subvencija koje omogućavaju povoljnije privatne vrtiće.

"Nerad Skupštine Grada negativno je uticao na prihode Grada. Mi smo na to upozoravali od samog početka godine. Mjerama koje smo preduzeli, a koje se odnose na povećanje naših izvornih prihoda, u određenoj mjeri uspjeli smo to da kompenzujemo", kazao je gradski menadžer.

Međutim, kako ističe – kada se na to doda s jedne strane smanjenje prihoda od indirektnih poreza i s druge strane zaista neizbježno povećanje rashoda usljed poskupljenja na drugoj strani – neophodno je proširenja budžetskog okvira.

"Ono što treba reći jeste da se SNSD pravi da ne znaju šta je to kratkoročno kreditno zaduženje, ali u jednu ruku mi to razumijemo s obzirom na to da se oni nijednom u mandatu ove administracije nisu susreli sa kratkoročnim zaduženjem. Dakle, Draško Stanivuković je jedini gradonačelnik Banje Luke koji nije imao u svom mandatu kratkoročno kreditno zaduženje. To govori da se za ove tri godine mandata izuzetno racionalno vodilo rashodima i učinilo mnogo na povećanju prihoda", naglasio je gradski menadžer.

Prema njegovim riječima, i za Banju Luku u poređenju sa drugim lokalnim zajednicama koje takođe imaju kratkoročno kreditno zaduženje – u ovoj teškoj godini koju karakteriše smanjenje prihoda sa republičkog i nivoa BiH – to je jedino racionalno rješenje.

"Ovom prilikom pozivam odbornike, prije svega Klub odbornika SNSD-a, da što prije prihvate prijedloge i daju svoje prijedloge kako bismo usvojili rebalans budžeta i kako bi korisnici socijalnih davanja dobili ono što zaslužuju. To je sasvim normalna stvar i u svim drugim lokalnim zajednicama, gdje oni čine vlast, rebalans budžeta davno su usvojili", zaključio je gradski menadžer.

(Mondo/Srna)