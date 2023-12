Novi razdor u Gradskoj upravi: Ninković postavio uslov za usvajanje rebalansa budžeta

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković postavio je uslov za usvajanje rebalansa budžeta gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je da će predstavnici koalicije skupštinske većine danas uputiti zahtjev gradonačelniku Drašku Stanivukoviću da u što kraćem roku dostavi Prijedlog rebalansa budžeta za 2023. godinu bez kreditnog zaduženja, kako bi bila zakazana vanredna sjednica.

Ninković je istakao da je vrijeme da se prestane sa optuživanjem Skupštine grada za opstrukcije, kako bi bili usvojeni rebalans budžeta i Prijedlog budžeta grada za iduću godinu.

"Svih 19 odbornika koalicije neće podržati kreditno zaduženje koje je u skupštinsku proceduru uputio gradonačelnik", rekao je Ninković novinarima u Banjaluci, te dodao da Gradska uprava najkasnije do sutra do 16.00 časova treba da dostavi Prijedlog rebalansa budžeta grada.

On je naveo da je Prijedlog budžeta za 2024. godinu već upućen u skupštinsku proceduru, kao i da bi vanredna sjednica trebala biti održana u četvrtak, 28. decembra.

Prema njegovim riječima, SNSD i skupštinska većina uložiće amandmane na Prijedlog budžeta.

Ninković je podsjetio da je Nacrt budžeta za 2024. godinu usvojen na vrijeme, dok je gradonačelnik čekao više od mjesec dana da ga uputi u skupštinsku proceduru.

"Javna rasprava o rebalansu budžeta završena je prije dva mjeseca. Ni dan danas nemamo taj prijedlog bez kreditnog zaduženja i jasno smo rekli i na sastancima sa gradonačelnikom i javno da niko od nas neće podržati kreditno zaduženje jer smatramo da je u ovom trenutku to nepotrebno. Ne želimo da zadužujemo građane Banjaluke za novih sedam miliona KM", rekao je Ninković.

Gradski menadžer Bojan Kresojević je rekao da će Gradska uprava do sutra analizirati zahtjeve koje će uputiti predstavnici gradske skupštinske većine.

On smatra da će se najnovija odluka skupštinske koalicije da ne podrži rebalans budžeta sa proširenjem budžetskog okvira negativno odraziti na sve budžetske korisnike.

Izvor: Grad Banjaluka

"Povodom najave iz Skupštine Grada odnosno skupštinske koalicije da će prihvatiti prijedlog budžeta za narednu godinu i rebalans budžeta samo uz eliminisanje kreditnog zaduženja, potvrđuje sve ono što smo u prethodnim danima govorili, a to je da postoji jasna namjera skupštinske većine da zaustave sve procese koji u Banjoj Luci znače nove projekte i realizaciju novih politika, posebno zato što se radi o SNSD-u koji jestvorio dug u Banjoj Luci od 135 miliona KM, a ova gradska adminstracija nije povećala dug za ove tri godine mandata niti za jednu KM", kazao je gradski menadžer.

Osvrnuo su i na potrebe Doma zdravlja, koji bi usvajanjem rebalansa sa proširenjem budžetskog okvira dobio dodatnu podršku, uz konstataciju da ga iznenađuje stav predsjednika Skupštine da Grad nema ništa sa platama zaposlenih u Domu zdravlja.

-Predsjednik Skupštine Grada je jasno rekao da Grad nema ništa sa isplatom plata i sa drugim vrstama isplata u Domu zdravlja, a s druge strane direktorica Doma zdravlja i odbornik SNSD-a nas poziva svaki dan i pita kada će biti moguće isplatiti dodatna sredstva jer ta ustanova u ovom momentu nije isplatila platu za dva mjeseca i mislim da to neće biti moguće uraditi bez podrške Grada. To su nejasnoće za nas, kao i to da li ukidanje ovog kratkoročnog kredita od strane SNSD-a znači da su pored odricanja od Doma zdravlja oni spremni da se odreknu i socijalne zaštite, plaćanja električne energije, higijene u gradu…na ova pitanja u ovom momentu nemamo odgovor – poručio je Kresojević.

Napomenuo je da je Skupština Odluku o kreditnom zaduženju zaprimila još 11. decembra, a da se sada traži rebalans bez te odluke.

"Žele da se dođe do toga da se rebalans budžeta usvaja zadnji dan u godini i onda žele da ga usvoje sa smanjenim budžetskim okvirom. Postavlja se pitanje kakva je poruka građanima, da li ćemo sve stavke bitne za građane morati žrtvovati", upitao je gradski menadžer.

(Srna/Mondo)