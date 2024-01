Jakov Milatović ne dolazi u Banjaluku za 9. januar: "Pozvan sam, ali neću ići"

Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović izjavio je da sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ima “institucionalne odnose”, ali i da neće prisustvovati na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara u Banjaluci.

Izvor: Srna

On je u intervjuu za Vijesti kazao da je jedan od vjerovatno malobrojnih političara koji se nikada nisu sreli sa Vučićem osim institucionalno.

“Sjećate li se mojih izjava kada sam smatrao da se što se tiče izbora u Crnoj Gori pitaju građani Crne Gore, a ne nikako bilo ko iz Beograda, Brisela ili Vašingtona? Isto tako ja zaista ne bih trenutno komentarisao gospodina Vučića. Više puta sam rekao da je gospodin Vučić, predsjednik Republike Srbije, i mi imamo institucionalni odnos dva preds,ednika koja su na čelu dvije susjedne države”, kazao je on.

Milatović je svoju prvu zvaničnu posjetu Srbiji u julu prošle godine opisao kao “novi list u političkim odnosima”. Beograd je za Milatovića bila prva stanica u regionu, tri mjeseca nakon što je na predsjedničkim izborima pobijedio dotadašnjeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića.

Milatović je još krekao da je pozvan na proslavu Dana Republike Srpske, ali da neće ići.

“Znate moj stav koji se tiče cjelovitosti BiH, to je naša državna politika, to je i moj stav. Imam jako dobar odnos sa sva tri člana predsjedništva, i sa Komšićem i sa Bećirovićem i sa gospođom Cvijanović. Nakon posjete Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, moja naredna bilateralna posjeta u okviru regiona biće Sarajevu, i to je već načelno dogovoreno sa Bećirovićem, koji preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH, čini mi se negdje krajem marta, početkom aprila”, rekao je Milatović.

(Vijesti.me/MONDO)