Konaković ga nazvao "ruskom marionetom", Dodik: On ne može određivati evropski put BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ministar inostranih poslova inostranih u Savjetu ministara Elmedin Konaković zaigrao govoreći o sankcijama i izolaciji Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja

Konaković je nakon današnjih sastanaka s njemačkim ministrom odbrane Borisom Pistorijusom i generalnim direktorom za Evropu i centralnu Aziju u Evropskoj službi za spoljne poslove Angelinom Ajhorst rekao da će biti pravedno da zbog onih koji budu blokirali evropski put BiH, ona plati ogromnu cijenu.

"Postoje i ljudi poput Milorada Dodika koji će sada pokazati svoje pravo lice i pokazaće da li on ljudima u Republici Sroskoj govori istinu, jer potrebno je još malo napora, nekoliko zakona oko kojih se slažemo, da konačno uđemo u evropski voz i da ljudi u cijeloj BiH u svojim džepovima osjete rezultate našeg rada. Ili će na kraju Dodik pokazati da je on, ipak, jedna ruska marioneta na ovom prostoru kojem je interes ruskog naroda važniji od interesa srpskog naroda'', rekao je Konaković.

Dodik je odgovorio na Konakovićeve kritike i istakao da BiH treba da uključi i Republiku Srpsku u proces odlučivanja.

"On krši Ustav BiH, drži predavanje članovima Predsjedništva BiH i svima nama. On je beznačajna politička figura. Šta je problem sa Rusijom i zašto ste, Konakoviću, tako antiruski raspoloženi? To nije politika BiH, jer ona treba da uključi i Republiku Srpsku i Srbe, što Konaković ne želi.Ja obožavam Rusiju i poštujem i podržavam njenog predsjednika Vladimira Putina, jednako kao što druge zemlje EU imaju svoje jednako pravo na političku egzistenciju", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da, ako ne bude riješeno pitanje Ustavnog suda BiH i međunarodnih predstavnika, neće biti riješeno nijedno drugo pitanje iz 14 prioriteta EU.

"Nepotrebno je da Konaković drži predavanja. Pitanje što se tiče EU nije upitno, ali je upitno sprovođenje 14 prioriteta što su tražili iz EU", rekao je Dodik za RTRS.

On je ocijenio da Konaković pokušava da bude portparol EU, govoreći i prijeteći sankcijama.

"Mislio je da ako bude na fonu priče o EU, da će mu to donijeti poene. Neće", istakao je Dodik.

On je dodao da će se pokazati da SDA i druge političke partije u FBiH imaju veću podršku nego Konaković za koga je rekao da nije nikakav ministar inostranih poslova jer se samo zalaže za svoju malu političku partiju, koja je dobila beznačajan broj glasova u odnosu na ljude iz SNSD-a, stranke koja je politički gigant u svakom smislu.

"Što se tiče sankcija, to je ono što želi i traži od drugih", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, tvrditi ono (što je rekao Konaković) u euforiji mogu samo poltroni koji su se zakleli u neke tuđe vrijednosti, prije svega zapadne.

"On misli da svijet počinje sa njim, da se ništa prije toga nije dešavalo, da se on pojavio kao neki mesija i da sve zna. Bilo je situacija u BiH koje su bile dosta složenije nego što je sadašnja", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nije sporan evropski put i nije sporno da se realizuje ono je dogovoreno na prethodnom sastanku, a u okviru toga je nekoliko važnih tema, jedna je i zakon o Ustavnom sudu BiH.

"Ukoliko to možemo da uradimo i ukoliko možemo da se dogovorimo da nema stranaca u političkom sistemu BiH mi imamo evropski put. Ako o tome ne možemo da se dogovorimo, nećemo se dogovoriti ni o zakonu o pranju novca, ni zakona o sukobu interesa", rekao je Dodik.

On je upitao šta je Konaković umislio i dodao da ne može da drži lekcije, da ne može da govori kako je neko marioneta i radi za tuđe interese, kako je neko prorus. On je istakao da je jedino prosrpski orijentisan, zavjetovan srpskom narodu i Republici Srpskoj.

"Biće interesantno šta će reći EU. Koliko znam, evropski put je put, koji zemlje koje žele da se učlane biraju dobrovoljno, a ne nasiljem. Prema onome što je Konaković rekao, ima mnogo prijetnji iz EU. Moramo da vidimo o čemu je riječ. Da li je to EU postala novi NATO koji prijeti", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo i da se Konaković se sastao ministrom odbrane Njemačke, koja ima plan da na ove prostore ponovo dođe sa svojim oružanim snagama kao 1941. godine.

"Biti impresioniran nekim koji je pokazao da vodi gubitničku politiku, kao što čini Vlada Njemačke za svoj vlastiti narod, govori o onima koji nemaju ništa da kažu na domaćoj sceni", rekao je Dodik i dodao da na domaćoj sceni postoji mogućnost ili nemogućnost dogovora.

Predsjednik Republike Srpske smatra da Konaković ne može određivati evropski put BiH i da na međunarodnoj sceni govori o bilo čemu što nije dogovorilo Predsjedništvo BiH kao osnovni organ.

Prema njegovim riječima, Konaković na ovaj način razbija BiH, a ne Dodik.

"Kakav je to evropski put sa stranim sudijama i visokim predstavnikom. Ima li ijedna takva zemlja koja je tamo ušla i zašto bi bilo samo onako kako Konaković misli", upitao je Dodik.

On je naglasio da Konaković treba da razgovara sa zvaničnicima Srpske.

"Ne zanima me šta priča sa nekim ministrima. Treba sa nama da se razgovara, jer mi donosimo odluke. To što je on spreman da prihvati da neko drugi u ime njega odlučuje, to je njegova stvar. Naša stvar je da kažemo da mi predstavljamo legitimno srpski narod i da imamo isto želje", naveo je Dodik.

On je istakao da je Konaković napao i Rusiju izjavom "da će se pokazati da li je Dodik ruska marioneta, sada kada su vrata EU otvorena za BiH".

"S druge strane, Konaković prihvata da se ovdje promoviše njemački i holandski ineteres, kao i interesi EU, SAD, i to je njemu sve u redu. Kakav si ti čovjek? Ako si patriota bilo čega, onda ne može neko drugi da dođe ovdje i govori šta je najbolje. Konaković je skorojević i nije političar za duge staze", naglasio je Dodik.

(Srna/MONDO)