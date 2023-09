Sastanak partnera vlasti na nivou BiH: Nikšić i Konaković o evropskom putu, Dodik izašao ranije

Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković rekao je da su na sastanku partnera u vlasti na nivou BiH u Sarajevu otvorene priče o projektima koji bi trebali da BiH učine što manje zavisnom od bilo koga i kako bi energenti bili ponuđeni građanima u cijeloj BiH.

"Nismo samo govorili o 'Istočnoj interkonekciji' nego i o `Južnoj interkonekciji' i novim izvorima koji bi BiH učinili što manje zavisnom od bilo koga", naveo je Konaković novinarima nakon sastanka.

Konaković je rekao da su na sastanku napravljeni mali pomaci o određenim temama, ali da se sagovornici uglavnom nisu saglasili oko predloženih rješenja.

"Dogovorili smo nastavak razgovora u skorom roku, kada ćemo definisati i otvoriti nova poglavlja, neke nove zakone koji bi trebali koristiti svim građanima BiH", rekao je Konaković.

On je rekao da je implementacija odluka sa sastanaka partnera u vlasti viđena na proteklim sjednicama parlamenta BiH, te da se taj dio dogovora predstavlja međunarodnoj zajednici, "očekujući određenu vrstu nagrade".

"Ovih pet zakona koji su usvojeni jednako će koristiti svima i to je vodilja koja nas tjera na razgovore, pa ponekad i kada to ne bismo radili", naglasio je Konaković.

Prema njegovim riječima, danas se može govoriti o konkretnim rezultatima koji su iza partnera u vlasti, kao i o narednim sastancima koji trebaju proizvesti nove rezultate.

Govoreći o zakonu o sudovima, Konaković je naveo da je to teška tema oko koje se lome koplja, navodeći pitanja nadležnosti sudova, njihovog sjedišta i vjerskih prava unutar zakona.

"To je nešto oko čega polemišemo i pokušavamo da nađemo kompromis u kojem niko ne bi bio oštećen", naglasio je on i dodao da je u okviru zakona o sukobu interesa, na kojem se radi, uvažen veliki dio sugestija.

Lider SDP-a BiH Nermin Nikšić rekao je da je današnji sastanak lidera stranaka partnera u vlasti na nivou BiH bio priprema za novi koji će biti održan za 15 dana, a na kojem će biti usaglašen novi set zakona za evropski put BiH.

Nikšić je rekao da će te zakone pokušati da usvoje na Savjetu ministara i u Parlamentranoj skupštini BiH i na taj način stvoriti pretpostavke za otvaranje pristupa udruženim fondovima i pregovora za pristupanje EU.

On je naveo da su rezultati razgovora na sastancima lidera vladajućih stranaka u BiH vidljivi i da je to korak ka uspostavljanju funkcionalne vlasti na nivou BiH.

"Ovo je korak ka uspostavljanju vlasti koja će u interesu građana razgovarati o onome oko čega je moguć razgovor i koja će staviti po strani ono oko čega se ne može razgovarati", rekao je Nikšić novinarima u Sarajevu nakon sastanka lidera stranaka partnera u vlasti na nivou BiH.

On je rekao da je posljednji sastanak lidera, koji je održan u avgustu u Istočnom Sarajevu, rezultirao sprovođenjem skoro svih zaključaka, te da je samo ostao još zakon o sudovima u BiH.

Nikšić je naveo da nije u potpunosti tačna ranija informacija da je zakon o sudovima usaglašen sa Evropskom komisijom.

"Današnji sastanak je protekao bez trzavica i rasprava. Dosta je stvari na koje različito gledamo, ali to smatramo prednošću. Svako se argumentima bori za svoje stavove da bi na kraju došli do određenih rješenja", rekao je Nikšić.

On je naveo da postoji dogovor da budu formirane radne grupe koje će raditi na izradi zakona o Ustavnom sudu BiH.

"Neki će reći da smo se dogovorili i da ćemo izdati interese neke. Ništa od toga se nismo dogovorili. LJudi iz struke će raditi na zakonu i on će biti u skladu sa evropskim zakonima. To ne znači da ćemo brisati strane sudije. Oni neće biti brisani do onog trenutka kada postane izvjesno da postoje opterećenja, a to je kada postane izvjesno da ćemo biti članica EU, jer ne možemo biti članica sa stranim sudijama", pojasnio je Nikšić.

On je dodao da je na sastanku razgovarano i o izmjenama Izbornog zakona u BiH, te da i tu postoje različiti stavovi, kao i o presudi Suda u Strazburu.

"Pričali smo i o visokom predstavniku, mi tu imamo svoj pogled. Nažalost, mi smo zemlja u kojoj još postoji potreba za Kancelarijom visokog predstavnika. Izjave (lidera SNSD-a) Milorada Dodika smo čuli, ali naravno, kao što ni on ne može uticati na naše stavove, ne možemo ni mi uticati prema njemu", rekao je Nikšić.

Poručio je da je danas razgovarano i o istočnoj i o južnoj gasnoj konekciji, te investicijama i novcu koji je na računu "Elektroprenosa BiH", te raspodjeli sredstava od akciza.

Sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a BiH Dragana Čovića i "trojke", koju čine predsjednici SDP-a Nermin Nikšić, Naroda i pravde Elmedin Konaković i Naše stranke Edin Forto, održan je danas u Sarajevu.

Nikšić je demantovao navode novinara da su predstavnici SNSD-a izašli ranije sa sastanka zbog bilo kakvih neslaganja, pojasnivši da su najavljeno otišli ranije zbog obaveza u Banjaluci.

Nakon sastanka Dodik nije davao izjave za novinare.

(Srna/MONDO)