Stanivuković o Radojičiću: Volio bih da bude što više kandidata za gradonačelnika Banjaluke

Draško Stanivuković rekao je da želi "što bolju političku konkurenciju" i da bi mu bilo drago da bude što više kandidata na izborima za gradonačelnika Banjakuke.

Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Komentarišući potencijalno vraćanje u politički život bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića.

"Ono što ja mogu reći jeste da ja planiram da se kandididujem. A što se tiče drugih, svako ima pravo da se politički profiliše, ali nekada je mana svih nas da sebe vidimo bolje nego što jesmo, možda i moja. Ko god da se kandiduje ja ću mu poželjeti sreću i to da izađemo na fer borbu", rekao je Stanivuković, objavila je Srpskainfo.

Dodaje da vjeruje da ima najveće šanse za osvajanje mandata gradonačelnika, a do su to "pokazala i istaraživanja".

"Međutim, ne želim da tim stavom bilo koga sputavam, naprotiv, ja želim što bolju političku konkurenciju. Meni bi bilo drago da nas što više bude. Evo neka se i on kandiduje. Imao je on dobrih poteza za vrijeme svog mandata koje smo mi nastavili. Poput projekta Voda 2, i Voda 3, poput mosta u Toplicama koji smo završili. Bilo je dobrih stvari, ali bio je stvari koje je trebalo mijenjati", rekao je Stanivuković.

"U njegovom mandatu politički protivnici nisu mogli na Trg Krajine a da ne dođe komunalna policija. Danas on ako na Trgu bude prikupljao potpise za svoju inicijativu, ja mu garantujem da to može. Istina je da se od Igora Radojičića može svašta naučiti, ali bilo je kod njega puno toga za mijenjati", kaže on.

