Dačić: Rusija se izborila za dvije sjednice SB UN o BiH, dobra prilika za obraćanje Željke Cvijanović

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je Rusija, kako sada stvari stoje, uspjela da se izbori da se održe dvije sjednice Savjeta bezbjednosti UN o BiH (vanredna i redovna u maju), te da je to dobra prilika da srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvija

Izvor: Fonet

On je istakao da će se raspravljati o tome kako je do toga došlo i da li je legalno da se podnese rezolucija o Srebrenici pred Generalnu skupštinu UN.

"Kako sada stvari stoje Rusija je uspjela da se izbori za to da budu te dve sednice, s tim što mislim da će Željka Cvijanović da se obrati video linkom, a pretpostavljam da će se obratiti i neko sa bošnjačke strane, možda /šef misija BiH pri UN Zlatko/ Lagumdžija", rekao je Dačić za TV "Pink".

On je dodao da ne zna kakav je plan sponzora ove rezolucije, nakon što je odgođeno njeno podnošenje Generalnoj skupštini UN, i da to zavisi od procjena, a procjena je da će sigurno u maju navjerovatnije tražiti da bude neko glasanje.

Dačić je naveo da Generalna skupština može tu temu da stavi na dnevni red, bez obzira na Savjet bezbjednosti i da se to upravo radi da bi se preskočio Svjet bezbjednosti UN, gdje Rusija stavlja veto.

"Pitanje je kako će se sve to zavšiti oko rezolucije. Pritisak tih zemalja /koje zagovaraju rezoluciju/ veoma je jak i težak i bolan za mnoge zemlje", rekao je Dačić.

Dačić je rekao da postoji mogućnost da se za samu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN pozovu i govore i neki neposredni učesnici događaja, pa bi i Srbija dovela određene ljude koji bi mogli da govore o patnjama Srba, isto tako ako bi neko želio da govori o srpskim žrtvama iz Srebrenice, kojih ima više od 3.000 u tom kraju.

On je rekao da održavanje sjednice Generalne skupštine UN o rezoluciji o Srebrenici za 6. maj nije definitivno potvrđeno, te napomenuo da nije bio formalno predviđen ni 2. maj za tu sjednicu, nego je samo namjera sponzora rezolcije bila da to bude 2. maja.

Povodom odgađanja te sjednice, Dačić je rekao da očigledno sponzori rezolucije nisu očekivali da će se Srbija tako organizovano suprotstaviti i da su mislili da će tu rezoluciju svi da podrže i da će bez problema da prođe u Generlanoj skupštini UN.

On je naveo da je sve to dovelo zemlje pred razmišljanje da li ta rezolucija doprinosi miru i stabilnosti, pomirenju ili može da izazove nove sukobe u regionu, te da oko nje nema konsentusa.

Dačić je rekao da Bošnjaci nikada ne mogu da prebole da BiH nije msulimanska država, nego država ravnopranvih naroda Bošnjaka, Srba i Hrvata, te da se ponašaju tako da ne traže odluke nadležnih državnih organa BiH, kao što je slučaj sa podnošenjem rezolucije.

"To je bila privatna misija Zlatka Lagumdžije /šefa misije BiH pri UN/, koji je to dogovorio, pre svega, sa Nemačkom, a kasnije je to pretočeno u tekst rezolucijie, koji je pisao šef stalne misije Lihtenštajna u UN. Oko toga su okupili jedan broj zemalja", rekao je Dačić, dodajući da se misija BiH u UN totalno odmetnula od svoje centrale.

On je dodao da su se danas našli u problemu kako da izađu iz svega toga, a da ne ispadne da su izgubili.

Dačić je rekao da je lično razgovarao sa 69 šefova diplomatija i objasnio da Srbija ne opravdava zločin, nego je riječ o nelegalnoj akciji i kršenju Povelje UN, da ne postoji konsenzus u BiH ni u regionu o tome, da to ne doprinosi stabilnosti, te dodao da da sponzori rezolucije nisu računali da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da dođe u Njujork.

"Svi imaju razumevanja za tu našu poziciju. E sad da li će neke zemlje glasati protiv ili biti uzdržane. Sigurno je da sve te zemlje sa kojima smo pričali, neće glasti za" rekao je Dačić.

On je rekao da iz bošnjački političari prijete svima, odnosno ne samo Srbiji i Vučiću, nego i drugima u svijetu koji kažu da u Srebrenici nije bio genocid.

"Vidite koliko su ekstremni ti nastupi, idu za tim da Srbiju i srpski narod proglase genocidnim. Ako je u Srebrenici genocid, kojim imenom da se nazove Jasenovac", rekao je Dačić, ocjenjujući da očigledno postoje neke dublje namjere oko rezolucije kao što je opstanak Republike Srpske i odšteta od Srbije.

On je rekao da se zloupotrebljava pojam„genocid i dovodi do hijerarhije žrtava, a suština je da se kaže da su jedine žrtve ratova u BiH bili samo muslimani, što je istorijski apsolutno netačno.

Dačić je dodao da svi dobro znaju da u Srebrenici nije bilo civilnih žrtava, ni djece, jer kada je u pitanju genocid ne stradaju ratni zarobljenici, nego obično stanovništvo, i kada se dešava genocid nikad se nije desilo da jednog naroda ima više na kraju rata, nego na početku.

