Stanivuković: Ispitaćemo regulacioni plan za "Kupusište"

Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da će zaustaviti i ispitati regulacioni plan koji se odnosi na lokalitet "Kupusišta", parka na uglu Srpske i Ulice Nikole Pašića.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Svi regulacioni planovi se mijenjaju na način da se inicijativa usvoji na Skupštini Grada. Onda nakon usvajanja slijedi izbor projektanske kuće koja crta plan, a zatim se plan upućuje na javni uvid. Konkretno, za ovaj plan za dio „Kupusišta“, koji je na javnom uvidu, čuo sam određene priče i sve ono što nije dobro za Grad ja ću to zaustaviti. Zbog određenih spekulacija izrada regulacionog plana biće zaustavljena, ali javnost treba da zna da to radi projektanska kuća i da je uvid u toku", precizirao je gradonačelnik.

Ističe da „nema potrebe za bilo kakvim političkim lešinarenjem i dizanjem na bilo kakav nivo“.

"Dovoljno volimo ovaj grad i dovoljno radimo u njegovom interesu. Ako neko ne vjeruje u naše buduće namjere to je pravo, ali može da vjeruje u do sada urađeno a to govori da smo se uspjeli izboriti za park umjesto četrnaestospratnice kod kina „Kozara“", poručio je gradonačelnik ističući da je ova administracija odlučna po pitanju gradnje novih parkova u našem gradu nakon više decenija.

Stanivuković kaže da javnost treba da zna da planirane izmjene regulacionog plana na lokalitetu "Kupusišta" predviđaju veću površinu za park nego što je to sadašnjim planom predviđeno.

