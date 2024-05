Dodik: Sutra u Srebrenici predložićemo mirni razlaz

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je sa odlukom o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN potpisan kraj BiH i najavio da će sutra sa sjednice Vlade Srpske u Srebrenici biti predložen federalnoj strani mirni razlaz.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Da li će to sve biti ubrzano ili u neko dogledno vrijeme to je stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti sutra sa sjednice Vlade u Srebrenici. Predložićemo federalnoj strani", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da su Republika Srpska i FBiH sporazumne strane Dejtonskog sporazuma, a time i Ustav BiH.

On je naveo da je u pitanju opsežna pokvarena intervencija međunarodne zajednice.

"Akcenat je na sve bacilo funkcionisanje zajedničkih institucija koje su, opet, oni svojim sponzorstvom itekako rušili inkognito i radili na tome da predlože i obezbijede podršku Njemačkoj. U tom pogledu ne obavještavaju organe BiH. Organi BiH, koje oni tako forsiraju da funkcionišu, nisu donijeli nikakvu odluku", naveo je Dodik za RTRS.

Predsjednik Srpske rekao je da je očigledan primjer gdje je, kako kaže, jedan ambasador pri UN podržan od muslimanskog člana Predsjedništva BiH.

"Sve je to sramno i to znaju veoma dobro Amerikanci, Britanci, Nijemci i svi ostali koji se ovdje miješaju, vjerovatno kalkulišući da je to potrebno da se uradi jer će Srbi nekoliko dana galamiti, a onda će nestati", zaključio je Dodik.

(Srna)