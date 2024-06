Dodik ponovo predlaže da se Dan Republike Srpske pomjeri za feburar

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će na Svesrpskom saboru u Beogradu (ponovo) predložiti da Dan Republike Srpske bude Sretenje - 15. feburar.

"Veoma je važno da Republika Srpska to prihvati, mi smo to prihvatili da 15. februar - Sretenje, bude Dan Republike Srpske, jednako kao što je i Dan državnosti Srbije. I mi ćemo integralno obilježavati taj dan, a nastavićemo da obilježavamo Dan nastanka Republike Srpske, u okviru 9. januara, kao, u okviru paketa manifestacija koje ćemo osmisliti u idućem vremenu", saopštio je Dodik ne navodeći čiji je to prijedlog.